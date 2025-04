Você precisa aprender essa habilidade agora mesmo, afirma CEO do GitHub Para Thomas Dohmke, a combinação entre aprendizado de programação e ferramentas de inteligência artificial marca uma nova era na engenharia de software, tornando a entrada no setor mais acessível

UKRAINE - 2021/02/25: In this photo illustration a GitHub logo of a provider of Internet hosting for software development is seen on a smartphone screen. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)