VLI abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência

A VLI, empresa brasileira de logística que opera terminais, ferrovias e portos, está com vagas abertas para diversas posições na empresa. Os selecionados trabalharão em Paulínia ou Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Brasília ou Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Neste processo eletivo, a empresa busca exclusivamente profissionais PCD (pessoa com deficiência). E dessas sete vagas disponíveis, duas delas permitem apenas a aplicação de mulheres.

Para as vagas exclusivas para o público feminino, a empresa busca profissionais para as posições de Soldadora e Mecânica. As demais vagas são para mantenedor (a) de via permanente I; operador (a) de manobra; mecânico (a) I.

Para se candidatar às vagas de mecânico (a) é preciso ter formação profissionalizante em mecânica, assim como os soldadores (as) devem ter em solda. Os demais cargos exigem apenas o ensino médio completo.

Embora não divulgue a faixa salarial dos cargos, a VLI informa o rol de benefícios que a empresa oferece. Assistência médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Gympass; vale alimentação ou vale refeição, entre outros.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20. Os interessados e interessadas devem ainda residir no município onde há a vaga ou ter disponibilidade para mudança.

Cada vaga possui sua própria página de inscrição. Confira:

