Veja os salários das profissões em alta para 2024 no setor de inteligência artificial

Profissões que se relacionam com o mercado de inteligência artificial aparecem no topo da lista do LinkedIn de empregos em alta no Brasil para 2024. É o caso dos analistas de privacidade (que aparecem em primeiro lugar pelo segundo ano), cibersegurança e dados.

O estudo foi feito com base em informações exclusivas da plataforma, que levou em consideração os cargos que mais cresceram nos últimos cinco anos no Brasil. Os pesquisadores analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários do LinkedIn de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023 e calcularam a taxa de crescimento para cada cargo.

“Com o mundo do trabalho evoluindo rapidamente, essa lista anual identifica essa e outras áreas com oportunidades emergentes para ajudar profissionais a navegarem o mercado em transformação”, afirma publicação oficial do LinkedIn sobre o levantamento.

Confira, abaixo, o salário e as principais atribuições de três posições da lista que se relacionam com o mercado de IA.

Analista de Privacidade

O que faz um analista de privacidade?

Um analista de privacidade é responsável por garantir que uma organização esteja em conformidade com leis e regulamentações de privacidade de dados. E isso envolve uma série de tarefas relacionadas à gestão e proteção de informações pessoais. Veja algumas das mais importantes.

Garantir a conformidade com as leis de privacidade de dados;

Elaborar políticas e procedimentos;

Fornecer treinamentos para outros funcionários;

Implementar estratégias para lidar com problemas de segurança da informação;

Como essa profissão se relaciona com a IA?

A inteligência artificial é uma grande aliada dos analistas de privacidade. Com a ferramenta, é possível criar um sistema de resposta a incidentes de violações de dados. Quando algum equívoco envolvendo a privacidade de usuários ocorrer, a IA alerta o profissional para que ele tenha tempo de identificar e mitigar rapidamente qualquer tipo de violação.

Quanto ganha um analista de privacidade?

Os salários para analistas de privacidade variam entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, conforme informações do Glassdoor (média salarial pode variar a depender de uma série de fatores).

Analista de cibersegurança

O que faz um analista de cibersegurança?

Um analista de cibersegurança é responsável por proteger sistemas de computadores, redes e dados contra ameaças cibernéticas. Abaixo, estão as principais responsabilidades desse profissional.

Identificar padrões suspeitos ou ameaças

Avaliar a segurança de sistemas para identificar pontos fracos e fazer correções;

Desenvolver planos de resposta a incidentes;

Garantir que as defesas como firewalls estejam configuradas corretamente.

Como essa profissão se relaciona com a IA?

Apesar da inteligência artificial ter aplicações positivas, ela também pode ser utilizada para criar conteúdo enganoso e aplicar golpes. Nesse contexto, os analistas de cibersegurança ganham ainda mais importância. Afinal, são esses os profissionais que ficam encarregados de proteger o sistema das empresas e detectar possíveis ameaças. Ferramentas de IA são capazes de aprender o comportamento normal de usuários e sistemas. Quando há mudanças nesse comportamento padrão, elas podem sinalizar a atividade suspeita.

Quanto ganha um analista de cibersegurança?

Para essa posição, os salários variam de R$5 mil a R$9 mil, segundo o Indeed (média salarial pode variar a depender de uma série de fatores).

Analista de dados

O que faz um analista de dados?

Esse profissional deve lidar com a análise de dados para extrair insights que ajudam a tomar decisões melhor embasadas. Ou seja: após coletar informações, realizam análises para entender padrões, tendências e correlações nos dados. Veja outras atribuições abaixo.

Reparar e limpar dados para corrigir erros e garantir a consistência;

Criar gráficos, dashboards e outras representações visuais dos dados;

Analisar os resultados da análise para fornecer insights;

Desenvolver modelos estatísticos ou matemáticos para prever tendências;

Como essa profissão se relaciona com a IA?

A IA desempenha um papel crucial no processo de análise de dados, permitindo a automação de tarefas complexas e a extração de insights mais avançados. A inteligência artificial pode, por exemplo, otimizar processos de análise, acelerar a identificação de insights, automatizar tarefas rotineiras e melhorar a eficiência operacional.

Quanto ganha um analista de dados?

Para essa posição, os salários costumam variar entre R$ 7 mil e R$ 29 mil, segundo o site Glassdoor (média salarial pode variar a depender de uma série de fatores).

