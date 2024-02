Empresas buscam profissionais com esta habilidade, mas raramente encontram; veja qual é

Quando o assunto é profissionais de tecnologia, não surpreende a atual escassez de talentos enfrentada pelas empresas. Um estudo da consultoria de educação corporativa AfferoLab revela que, no Brasil, 43% dos recrutadores deixam vagas em aberto devido à falta de competências nos candidatos disponíveis. Já o Google for Startups estima um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia no país até 2025.

Diante desse cenário desafiador, aqueles que se preparam têm uma vantagem significativa sobre os concorrentes. Contudo, o que exatamente os empregadores procuram nos profissionais e não conseguem encontrar?

Gratuito e com certificado, curso ensina como começar uma carreira em IA

As competências em IA que estão moldando o mercado de trabalho

Uma resposta clara emerge: habilidades em ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Midjourney e Jasper. Segundo um relatório do LinkedIn, a quantidade de postagens de emprego mencionando termos como "GPT" ou "ChatGPT" aumentou quase seis vezes de maio de 2022 a maio de 2023. Além disso, o número de membros da plataforma que ocupam ou ocuparam o cargo de "líder de IA" quase triplicou nos últimos cinco anos.

A capacidade de se adaptar a diferentes contextos e necessidades também surge como fundamental. Isso implica a aplicação de técnicas de IA em diversos setores, compreensão de problemas específicos do domínio e adaptação às mudanças nos requisitos do projeto.

Além das habilidades técnicas, a plataforma de pesquisas de remuneração e benefícios, Salary.com, aponta as principais habilidades essenciais para progredir na carreira em IA. A “comunicação eficaz” ficou em primeiro lugar, seguida por “resolução de problemas”, “pensamento crítico”, “atenção aos detalhes” e “pensamento analítico”.

Caminhos para o desenvolvimento profissional

Considerando esse panorama, não surpreende o significativo aumento nas pesquisas por "como se especializar em inteligência artificial". A boa notícia é que existem diversos caminhos de desenvolvimento para aqueles que buscam migrar ou evoluir em uma das carreiras mais promissoras dos próximos anos.

Cursos online e certificações

Participar de cursos online oferecidos por plataformas educacionais que abrangem tópicos essenciais em IA, desde fundamentos até aplicações avançadas.

Formação Acadêmica Especializada

Buscar programas de graduação e pós-graduação em ciência da computação, engenharia de dados ou áreas relacionadas, com foco específico em inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Networking e participação em comunidades

Conectar-se com profissionais da área por meio de redes sociais, como LinkedIn, e participar ativamente de comunidades online, como fóruns especializados, meetups ou conferências, para trocar conhecimentos, insights e oportunidades de carreira.

Aprendizado contínuo

Manter-se atualizado com as últimas tendências e avanços por meio de blogs, artigos acadêmicos e participação em eventos do setor.

Da teoria à prática: essa é a chance de aprender tudo sobre IA

Acompanhando o aumento do interesse pelo tema no mercado, a EXAME elaborou uma série gratuita, com direito a certificado, direcionada a profissionais de todos os setores que desejam aprender sobre inteligência artificial.

Em quatro aulas online, os participantes irão aprender como aplicar a nova tecnologia e ainda liderar projetos que utilizam inteligência artificial em seus setores.

Os episódios serão disponibilizados gratuitamente entre os dias 10 e 20 de fevereiro.

