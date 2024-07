Veja 10 dicas para desenvolver uma mentalidade de crescimento no trabalho

Para ter sucesso em um mundo que muda constantemente, indivíduos e empresas sabem que devem criar uma cultura de crescimento, onde a experimentação e o feedback são incentivados e o aprendizado é integrado ao cotidiano. No entanto, muitas vezes ficamos presos em um padrão desgastado de hábitos que não nos levam adiante.

No livro "Mindset de crescimento", o autor Eduardo Briceño, especialista em treinamento da mente, apresenta novos caminhos possíveis para crescer e entregar resultados fora da curva, se libertando do paradoxo da performance e do desempenho crônico.

Eduardo Briceño é palestrante e consultor no suporte a organizações empenhadas em desenvolver culturas de aprendizado e alto desempenho. Fundou e dirigiu por 13 anos a Mindset Works, primeira empresa a oferecer consultoria sobre o mindset de crescimento.

O estudo por traz do livro é o "mindset de crescimento", conceito desenvolvido pela psicóloga americana Carol Dweck, considerada uma das principais investigadoras mundiais nos campos da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento.

Veja dez dicas para desenvolver uma mentalidade de crescimento no trabalho:

1. Acredite na capacidade de mudança: A primeira dica é acreditar que suas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço e trabalho. Essa crença é a base para adotar um mindset de crescimento.

2. Aceite desafios: Enfrente os desafios em vez de evitá-los. Os desafios são oportunidades para aprender e crescer. Assumir tarefas que estão além do seu conhecimento atual pode ajudar a desenvolver novas habilidades.

3. Veja os erros como oportunidades de aprendizado: Adote uma abordagem positiva em relação aos erros. Em vez de se desencorajar pelos erros, use-os como lições valiosas para melhorar.

4. Peça feedback: Busque feedback regularmente e utilize-o para melhorar. O feedback é uma ferramenta muito importante para o crescimento, porque oferece perspectivas externas sobre onde você pode melhorar.

5. Pratique suas atividades: Engaje-se nas práticas, focando em melhorar aspectos específicos de suas habilidades. Essa prática consciente é crucial para o desenvolvimento.

6. Cultive a resiliência: Desenvolva a resiliência para perseverar diante de dificuldades. A capacidade de continuar apesar dos desafios é um componente chave de um mindset de crescimento.

7. Foque no processo, não apenas no resultado: Concentre-se no processo de aprendizagem e melhoria, não apenas nos resultados. Valorizando o esforço e o progresso, você estará mais motivado assim.

8. Estabeleça metas de aprendizado: Defina metas específicas para guiar seu desenvolvimento. Metas claras ajudam a focar seus esforços e medir seu progresso ao longo do tempo.

9. Crie um ambiente de crescimento: Promova um ambiente de trabalho que valorize a aprendizagem contínua e o desenvolvimento. Isso inclui encorajar a colaboração, o compartilhamento de conhecimentos e a aceitação de feedback construtivo.

10. Mantenha-se atualizado: Busque continuamente novas informações e conhecimentos em sua área de atuação. A curiosidade e a vontade de aprender coisas novas são essenciais.