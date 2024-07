"Como você ficou sabendo da vaga?": Saiba como responder na entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, é comum o entrevistador perguntar: "Como você ficou sabendo da vaga?". Essa pergunta pode parecer simples, mas sua resposta pode fornecer ao recrutador insights valiosos sobre seu interesse na empresa e seus métodos de busca de emprego. A seguir, explicamos como responder a essa pergunta de maneira eficaz e profissional.

1. Seja honesto e específico

A honestidade é fundamental ao responder como você descobriu a vaga. Seja específico sobre o meio pelo qual você encontrou a oportunidade, seja por meio de um site de empregos, uma rede social profissional, indicação de um amigo, ou diretamente pelo site da empresa.

Exemplo de Resposta: "Eu encontrei a vaga no LinkedIn enquanto pesquisava por oportunidades na minha área de atuação. O título do anúncio chamou minha atenção, e ao ler a descrição da vaga, vi que minhas habilidades e experiências eram compatíveis com os requisitos do cargo."

2. Demonstre proatividade

Mostrar que você foi proativo na sua busca por emprego pode impressionar o entrevistador. Explique como você utilizou diferentes recursos e ferramentas para encontrar a vaga.

Exemplo de Resposta: "Eu estava acompanhando regularmente o site de carreiras da sua empresa, pois admiro a cultura e os projetos em que vocês estão envolvidos. Quando vi a oportunidade aberta, percebi que era uma ótima chance para aplicar minhas habilidades e contribuir para a equipe."

3. Mencione indicações quando aplicável

Se você ficou sabendo da vaga por meio de uma indicação, mencione quem o recomendou. Isso pode ser uma vantagem, pois indica que alguém dentro da empresa já confia em suas habilidades e competências.

Exemplo de Resposta: "Fiquei sabendo da vaga através de um ex-colega, João Silva, que atualmente trabalha na equipe de desenvolvimento da empresa. Ele me falou muito bem sobre a cultura da empresa e as oportunidades de crescimento, o que me motivou a me candidatar."

4. Mostre seu interesse pela empresa

Demonstrar que você tem interesse específico pela empresa e que acompanha suas atividades pode reforçar sua candidatura. Isso mostra que você não está apenas procurando qualquer emprego, mas que tem um interesse genuíno na organização.

Exemplo de Resposta: "Eu sigo a empresa nas redes sociais e costumo ler as publicações no blog corporativo. Recentemente, vi um post sobre a expansão da equipe de marketing, o que me levou a procurar oportunidades no site de carreiras da empresa e encontrei essa vaga."

5. Destaque o alinhamento com seus objetivos

Explique como a vaga se alinha com seus objetivos profissionais e pessoais. Isso mostra ao entrevistador que você não só está ciente da vaga, mas também que pensou cuidadosamente sobre como essa oportunidade se encaixa em seu plano de carreira.

Exemplo de Resposta: "Eu estava buscando uma oportunidade que me permitisse crescer na área de gestão de projetos. Quando vi a descrição da vaga no site de empregos, percebi que as responsabilidades e os desafios propostos eram exatamente o que eu estava procurando para o meu desenvolvimento profissional."

Por que é importante você saber responder a isso

Responder à pergunta "Como você ficou sabendo da vaga?" de maneira honesta e estratégica pode ajudar a demonstrar seu interesse pela posição e pela empresa. Seja específico, demonstre proatividade e mostre como a vaga se alinha com seus objetivos profissionais. Essas práticas não apenas fortalecem sua candidatura, mas também ajudam a criar uma impressão positiva e duradoura no entrevistador.