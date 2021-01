Vai fazer o Enem? Veja como ganhar desconto para ir de Uber

Nos dois próximos domingos, 5,8 milhões de brasileiros que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverão deixar o isolamento social recomendado para evitar a transmissão do coronavírus e ir aos locais de prova. Em algumas cidades, porém, as prefeituras foram autorizadas a adiar os exames.

Apesar de os portões abrirem horários mais cedos para evitar aglomerações, o alto número de participantes nas escolas levanta preocupações. Para ajudar a diminuir os riscos, a Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, está oferecendo 83 mil vouchers de R$ 5 para o aplicativo Uber para quem for fazer as provas. O voucher é válido apenas para o próximo domingo, 17.

Os descontos valerão em 50 cidades de 17 estados participantes e poderão ser utilizados entre as 9h e 21h no dia 17 de janeiro.

Para garantir o cupom, os candidatos deverão se cadastrar nos sites de uma das sete marcas Anhanguera, Unopar, Pitágora), Uniderp, Unime Unic e Fama, para receber o código de desconto via SMS ou e-mail.