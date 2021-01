Enem será em fevereiro nas cidades que decidirem não realizar a prova

Nas cidades que decidirem não realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em janeiro, por conta da pandemia de covid-19, a prova será aplicada nos dias 23 e 24 de fevereiro. A informação foi repassada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para o portal G1.

A mesma regra vale para o candidato que tenha sintomas de covid-19 ou esteja em quarentena. A prova está prevista para ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro.

A prefeitura de Manaus informou que devido ao aumento do número de casos e mortes pelo novo coronavírus na capital amazonense, as escolas municipais não serão liberadas para a realização do exame. O Inep ainda busca uma solução para substituir os locais de prova.

Na terça-feira, 12, a Justiça Federal negou o pedido de adiamento do Enem. O pedido havia sido feito pela Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF). Entidades estudantis fazem pressão pela alteração na data das provas, que ocorrem em meio à segunda onda da pandemia no Brasil. A DPU informou que vai recorrer da decisão.

Confira algumas orientações para o Enem 2020:

Uso de máscaras de proteção facial durante toda a aplicação será obrigatório.

É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Confira a lista completa no edital.

A única caneta aceita é a esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.

Guardar, antes de entrar na sala de provas, em envelope porta-objetos, a Declaração de Comparecimento impressa, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, além de outros pertences não permitidos.

Manter os aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Manter, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos, lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Iniciar as provas somente após a autorização do aplicador, ler e conferir todas as instruções contidas na capa do caderno de questões, no cartão-resposta, na folha de redação, na folha de rascunho e nos demais documentos do exame.

(Com Estadão Conteúdo)