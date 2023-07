L’Oréal, Santander, Grupo Reckitt e mais empresas estão com vagas para estágio e trainee

Se você fez estágio durante a faculdade ou curso técnico, a sua chance de empregabilidade é 40% maior do que quem não fez, afirma Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios.

Seja você estudante de um curso de graduação ou técnico, é sempre bom ficar de olho nas oportunidades que o mercado está ofertando e nas expectativas que a área tem no Brasil.

Por isso, separamos algumas oportunidades em grandes companhias que podem ajudar você a começar a sua carreira com uma rica experiência:

As inscrições para o Programa de Estágio da Andrade Gutierrez (AG), edição 2º semestre de 2023, foram prorrogadas até o dia 16/07. O Programa é a principal oportunidade para o início da carreira profissional dos jovens na companhia, que no ano passado efetivou 55% dos seus estagiários. São 18 vagas no total, sendo 13 vagas para o escritório de São Paulo e cinco para Belo Horizonte. O estágio é presencial, com carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias) e bolsa-auxílio inicial de R$ 1.900,00.

As vagas são destinadas aos alunos de graduação com conclusão de curso prevista para dezembro de 2024 ou julho de 2025. Podem se inscrever estudantes dos seguintes cursos: Administração, Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Civil, de Minas, de Produção, Elétrica, Mecânica, Ambiental e de Planejamento e Relações Internacionais.

A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.900 no primeiro ano do programa. A partir do segundo ano, o valor aumenta para R$ 2.200. Os estagiários também são contemplados com seguro de vida, vale transporte, vale refeição ou alimentação, programa de desenvolvimento, recesso remunerado, assistência médica, assistência odontológica e horário flexível (conforme localidade).

Inscrições: no site da companhia Programa de Estágio Andrade Gutierrez (gupy.io)

Ardagh Group

A Ardagh Gourp, fornecedor global de embalagens de vidro para empresas nos setores de bebidas, alimentos, farmacêutico e químico, está com vagas abertas para estudantes dos cursos técnicos em Mecânica, Eletromecânica e Mecatrônica a partir do 2º semestre, com formação a partir de 06/24.

Inscrições: no site do CIEE

A Ipiranga inicia o segundo ciclo de inscrições em 2023 do seu programa de estágio, o Ipiranga Talent, que busca estudantes para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico e Planejamento.

É preciso ter formação prevista entre janeiro de 2024 e agosto de 2025 e disponibilidade para atuação nestas cidades: Rio de Janeiro e Duque de Caxias (RJ); São Paulo, Cubatão, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Paulínia (SP); Curitiba, Londrina e Araucária (PR); Porto Alegre e Canoas (RS), Itajaí (SC), Betim (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Como ação afirmativa, serão destinadas 50% das vagas para pessoas pretas e pardas.

Os benefícios oferecidos pela Ipiranga são: bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de vida, plano de saúde, auxílio-alimentação; auxílio-transporte, Zenklub, Gympass, cursos online e uma trilha de desenvolvimento.

Inscrições: devem ser realizadas no site do Ipiranga.

Foresea

A Foresea, empresa do setor de perfuração offshore e operação de sondas para águas profundas, acaba de abrir oportunidades de estágio para os escritórios no Rio de Janeiro e em Macaé. São 12 vagas para estudantes de nível superior dos cursos de Engenharia, Direito, Administração, Psicologia, Contabilidade, Gestão de RH, Tecnologia da Informação e Jornalismo a partir do 4º período.

O recrutamento será oculto, isto é, sem expor nome, gênero, idade, raça, endereço residencial, instituição de ensino em que o candidato estuda ou empresas em que trabalhou anteriormente. O processo seletivo focará nas competências, habilidades e histórias dos candidatos.

O processo de seleção começa ainda neste mês de julho até o dia 21/07. As contratações estão previstas para a primeira quinzena de agosto. Os candidatos devem estar pelo menos no 4º período da graduação e o estágio pode se estender por até dois anos.

Os benefícios oferecidos aos estagiários contemplam bolsa-auxílio, vale-alimentação e vale-refeição, plano de saúde e odontológico, Gympass e flex office, entre outros.

Inscrições: Os interessados devem se cadastrar pelo link divulgado no site (www.foresea.com) e nas redes sociais da empresa.

A Líder Aviação, empresa de aviação executiva da América Latina, está com oportunidades para estagiários das áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias, entre outros.

Há vagas em Belo Horizonte, onde está localizada sua sede, além do estado do Rio de Janeiro.

Inscrições: todas as oportunidades de carreira você encontra no site da Líder Aviação.

A L’Oréal Brasil abre as inscrições para seu programa de Trainee 2023. Assim como todos os programas de entrada na empresa, metade das vagas são destinadas para pessoas negras. As vagas são para trabalhar na sede da empresa ou Laboratório de Pesquisa & Inovação, ambos no Rio de Janeiro, ou na Fábrica em São Paulo.

As vagas são nas áreas Comercial, Marketing, Pesquisa & Inovação, Operações, Relações Humanas, Finanças, TI e Digital. Estão aptos a se candidatar no programa de Trainee aqueles que tiverem formação superior completa (Tecnólogo, Bacharel, Licenciatura) com até 3 anos de formado (julho/2020), de todos os cursos. Experiência prévia de estágio ou efetivo será considerado um diferencial, mas não é obrigatório.

Inscrições: no site da L'Oréal até 10/08.

Ministério Público do Estado de Goiás

O Ministério Público do Estado de Goiás está com 273 vagas voltadas para alunos da graduação e 177 vagas para alunos de pós-graduação.

A relação com os cursos participantes em cada modalidade pode ser acessada no edital dos processos, disponíveis nos links de inscrição.

Inscrições graduação:https://pp.ciee.org.br/vitrine/10497/detalhe

Inscrições pós-graduação:https://pp.ciee.org.br/vitrine/10456/detalhe

A Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, que possui grandes marcas em seu portfólio, como Veja, Vanish, SBP, Sustagen, Jontex e Luftal, em parceria com a 99jobs, abriu inscrições para o seu Programa de Trainee 2023. Nesta edição, são oferecidas sete vagas em cinco áreas: Vendas, Marketing, Financeiro, Manufatura e Supply Services (Logística).

Além de salário competitivo, a empresa garante diversos benefícios: hiring bônus (bônus de um salário no momento da contratação, atrelado à permanência de 24 meses), vale-refeição, planos de saúde e odontológico, Gympass, curso de idioma (inglês), previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros.

Podem participar candidatos de qualquer curso de Ensino Superior (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo), que tenham se formado entre dezembro de 2019 e julho de 2023. É necessário ter disponibilidade e flexibilidade para viagens e/ou residir em diferentes estados do País. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório.

A seleção dos futuros trainees terá quatro etapas: teste online, dinâmica com o RH, dinâmica com a liderança, e entrevista com a vice-presidente. A admissão está prevista para o início de setembro.

Inscrições: devem ser feitas até 31 de julho, exclusivamente pelo site do Grupo Reckitt.

O banco Santander está com 150 vagas de estágio para alunos cursando a partir do 2º semestre (tecnólogo ou graduação) com formação a partir de 12/24.

O regime de trabalho é híbrido em São Paulo nas regiões de Santo Amaro, Interlagos e Vila Olímpia

Inscrições: no site do CIEE

A TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil, acaba de lançar seu Programa de Estágio 2023. São mais de 80 vagas para diferentes áreas, como desenvolvimento, serviços, comercial, RH, Techfin e controles tributários (jurídico, fiscal, tesouraria e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT). As oportunidades são para os modelos de trabalho híbrido e predominantemente remoto. As inscrições estão abertas até 15 de agosto.

As vagas são direcionadas para estudantes matriculados nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Direito, Administração de empresas ou áreas correlatas, com conclusão prevista para julho ou dezembro de 2025. As oportunidades estão distribuídas em nove localidades do país: São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Assis (SP), Rio de Janeiro (RJ) Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Maringá (PR), Joinville (SC) e Caxias do Sul (RS).

Inscrições: no site da TOTVS.

