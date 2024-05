Quer ter sucesso? De acordo com CEO da Amazon, você precisa dessa habilidade

Andy Jassy, CEO da Amazon, concedeu uma entrevista para o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky e afirmou que o segredo para se destacar no trabalho é ter ‘atitude positiva’.

Jassy, que assumiu o cargo de CEO da Amazon após Jeff Bezos deixar a posição em 2021, compartilhou seu "melhor conselho de carreira" em uma nova entrevista com o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky.

"Eu acho que uma quantidade embaraçosa de quão bem você se sai, particularmente na casa dos 20 anos, tem a ver com atitude," disse Jassy, 56 anos. Não se trata apenas de ser alegre, explicou ele. Ter uma atitude positiva significa que você trabalha bem em equipe e cumpre prazos, entre outras qualidades.

Jassy disse que se você tem a ‘atitude positiva’, logo, todas as suas respostas para as perguntas abaixo deveriam ser sim:

Você trabalha duro?

Você é mais otimista do que pessimista?

Você faz o que disse que faria?

Você consegue trabalhar em equipe?

Essas estratégias são "tão simples" e, no entanto, frequentemente negligenciadas, afirmou ele. "As pessoas ficariam surpresas com a frequência com que as pessoas não têm uma grande atitude," acrescentou. "Eu acho que isso faz uma grande diferença."

‘Tenha entusiasmo’

O entusiasmo pode permitir que você aproveite oportunidades como atribuições desafiadoras e programas de treinamento, porque você se sentirá mais confiante para sair da sua zona de conforto e confiar que pode enfrentar quaisquer desafios que surgirem.

Jassy tinha apenas 29 anos quando ingressou na Amazon como gerente de marketing em 1997. Cinco anos depois, foi convidado para ser o primeiro assessor de Bezos, um quase chefe de gabinete que participa de todas as reuniões do CEO.

Vários colegas da Amazon disseram para ele não aceitar a oferta, mas Jassy optou por focar nos aspectos positivos do trabalho — e, ao aceitá-lo, conseguiu fortalecer suas habilidades de liderança.

"Eu simplesmente pensei que, se não fosse algo que funcionasse para Jeff ou para mim, eu poderia tentar outra coisa depois de alguns meses, mas se funcionasse, eu nunca tinha ouvido falar de outro trabalho como esse," disse ele. "E foi uma experiência incrível."

“Independentemente de onde você está na sua carreira, ter uma atitude positiva pode ajudar a construir relacionamentos mais fortes no local de trabalho. Você ganha defensores e mentores muito mais rapidamente," disse Jassy. "As pessoas querem que essas pessoas tenham sucesso.", concluiu.