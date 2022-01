Alpargatas abre vagas de estágio em São Paulo, Paraíba e Minas Gerais 

A Alpargatas, empresa de calçados dona da Havaianas, abriu as inscrições para seu programa de estágio 2022. São 59 vagas para estudantes em São Paulo (SP), Campina Grande (PB) e Montes Claros (MG).

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

Para participar, é necessário ser estudante da graduação com previsão de formação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Confira a distribuição de vagas e áreas:

São Paulo: são 39 vagas distribuídas entre as seguintes áreas de atuação da empresa: Marketing Global, Havaianas Brasil, Havaianas América Latina, Industrial, Tecnologia, Finanças, Jurídico, People e Suply Chain.

Campina Grande: são 12 oportunidades de estágio na unidade da Alpargatas na cidade paraibana, divididas nas seguintes áreas: Engenharia Industrial, Produção, Laboratório/Qualidade, Manutenção, Segurança/Saúde/Meio Ambiente, Centro de Distribuição, Controladoria, Gestão de Pessoas, e Planejamento e Programação de Produção.

Montes Claros: Oito vagas para atuação nas áreas de Engenharia Industrial, Produção, Laboratório/Qualidade, Manutenção, Segurança/Saúde/Meio Ambiente, Centro de Distribuição, Controladoria, Gestão de Pessoas e Planejamento e Programação de Produção.

Os estagiários vão passar por uma trilha de desenvolvimento, com aprendizado prático sobre metodologias ágeis com uma maratona de criatividade e inovação. Ao final da experiência, os estudantes apresentarão projetos para a liderança da empresa.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, gympass e carga horária reduzida em dias de prova.

A seleção será totalmente online e as inscrições podem ser feita até o dia 30 de janeiro pelo site.





Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.