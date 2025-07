Uma sequência de duas frases faz o ChatGPT se tornar muito mais útil

Você digita, ele responde. Mas às vezes, a resposta do ChatGPT parece genérica, superficial ou… boa demais para ser útil de verdade. Isso acontece porque a maioria dos usuários ainda usa a IA de forma passiva — pedindo algo e aceitando o que vier.

Mas existe uma sequência simples, com duas frases, que pode transformar completamente o nível das respostas:

1. “Vou te dar contexto, leia com atenção.”

2. “Depois, me responda com sugestões realistas, específicas e sem frases prontas.”

Essa pequena mudança no jeito de conversar com a IA faz com que ela entregue menos teoria e mais estratégia, menos motivação e mais execução, menos rodeio e mais utilidade prática.

Por que isso funciona?

O ChatGPT, por padrão, tenta ser educado, abrangente e equilibrado — o que muitas vezes resulta em respostas neutras ou “em cima do muro”. Ao usar essa sequência de frases, você assume o controle da conversa. Explica o que está acontecendo, define o tom e limita o espaço para respostas genéricas.

É como dar um briefing direto, curto e claro para um conselheiro que você quer que vá ao ponto.

Veja a diferença na prática

Sem a sequência:

“O que eu faço para mudar de carreira?”

Resposta típica: “Mudar de carreira é uma decisão importante. É preciso avaliar seus interesses, planejar com cuidado, buscar qualificação…” — e por aí vai.

Com a sequência:

“Vou te dar contexto, leia com atenção: tenho 32 anos, trabalho em vendas há 10, mas quero migrar para gestão de produtos em empresas de tecnologia. Já fiz alguns cursos, mas não sei por onde começar de forma prática. Depois, me responda com sugestões realistas, específicas e sem frases prontas.”

Resultado: “Aqui estão três passos objetivos para começar a transição: Atualize seu currículo com foco em habilidades transferíveis (ex: métricas de performance, liderança de equipes, visão de negócio)… etc.”

Como adaptar essa sequência para qualquer situação

“Vou te contar meu contexto de negócio. Leia com atenção.”

“Depois, me dê ideias aplicáveis ao cenário de pequenas empresas.”

“Veja este projeto que estou desenvolvendo.”

“Agora, critique com sugestões práticas e sem rodeios.”

“Quero melhorar esse texto.”

“Me diga exatamente o que cortar ou melhorar — sem floreios.”

Essa estrutura pode ser aplicada para pedir conselhos de carreira, criar estratégias de marketing, escrever melhor, montar roteiros, simular reuniões e muito mais.

