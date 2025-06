‘Uma empresa é tão boa quanto a quantidade de talento que há dentro dela’, diz CEO de banco digital

Igor Serra é fundador e CEO da Cora, um banco digital voltado a pequenos negócios. Para ele, uma empresa é tão boa quanto a quantidade de talentos que há dentro dela.

“Uma empresa é tão boa quanto a quantidade de talento que há dentro dela”, disse ele em uma conferência do Na Prática.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

E é por isso que a Cora não apenas participa da conferência como já contratou mais de 20 pessoas por meio da iniciativa.

Um atalho para o talento certo

Para Igor, o que diferencia a conferência do Na Prática de outros eventos é a curadoria.

“A pessoa que vem aqui já chega com um selo de qualidade comprovado. Quando a gente vê que veio pelo Na Prática, a gente olha diferente. É uma joia bruta”, conta.

Segundo ele, esse "selo" facilita um recrutamento mais ágil e assertivo.

Ao todo, mais de 20 jovens talentos que participaram do evento já foram contratados pela Cora, e quase todos continuam na empresa, crescendo e se desenvolvendo.

“A maior parte dessas pessoas já foi promovida. A gente aposta, e a aposta dá certo”, diz.

Alta performance em pouco tempo

Para quem lidera uma empresa, otimizar tempo e encontrar bons profissionais raramente andam juntos. Mas Igor acredita que a conferência resolve esse impasse.

“Você conversa com 20, 30, 40 jovens incríveis em um único lugar. É o tempo mais bem investido que você pode ter”, afirma.

O desafio, segundo ele, é sair do evento sem querer contratar todo mundo.

Uma parceria que virou case

A relação entre a Cora e o Na Prática vai além do recrutamento. Igor vê a parceria como estratégica para o crescimento da empresa.

“É muito fácil falar ‘vem pro Na Prática que é sucesso’, porque a gente tem exemplos reais disso dentro da Cora”, reforça.

E aproveita para fazer um convite direto aos jovens talentos: “Se você ainda não veio, tá esperando o quê? A oportunidade está aqui.”

