Quer trabalhar no Google? Evento gratuito apresenta opções de carreiras

Após abrir mais de 100 vagas de emprego no Brasil, o Google vai realizar um evento online e gratuito nesta segunda-feira, 6, para apresentar as oportunidades na área de Serviços Técnicos do Google, o gTech.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.

O gTech é a equipe de inovação comercial, que ajuda a desenvolver soluções técnicas customizadas para clientes. Segundo André Santos, Líder da equipe na América Latina, o papel da área é ajudar a dar vida a produtos e serviços que alcançam bilhões de usuários.

“Nosso trabalho é ajudar os usuários e clientes do Google a extrair o máximo de valor das nossas ferramentas. Ajudamos desde uma pessoa que está com dificuldades para comprar um app na Google Play até um grande anunciante que precisa otimizar suas campanhas de marketing online", diz Santos.

O evento começa às 19h com uma apresentação do executivo para explicar a atuação do time de gTech. Em aproximadamente uma hora de evento, também será possível ouvir sobre o dia a dia de trabalho no Google e entender as oportunidades de carreira na empresa.

Confira os participantes:

André Santos - Líder da Equipe de Google Professional Services (gTech) na América Latina

João Aleixo - Engenheiro de Soluções Técnicas (gTech)

Flavia Moinhos - Publisher Solutions Manager (gTech)

Marco Borges - Engenheiro de Soluções de Produto na equipe gUP Geo (gTech)

Mariana Viana - Consultora Técnica de Soluções para Publishers (gTech)

Julia Barollo - Recrutadora do Google para América Latina

Lisiane Lemos - Gerente de Programas de Recrutamento de Diversidade, Equidade e Inclusão LATAM

Os interessados podem se inscrever pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.