Google abre mais de 100 vagas de emprego no Brasil

O Google abriu mais de 100 vagas de emprego no Brasil para seus escritórios de São Paulo e Belo Horizonte. Algumas posições tem a opção de trabalho 100% remoto.

Mesmo com os diferentes modelos, todas as oportunidades estão abertas para candidatos de qualquer lugar do Brasil, ou até de fora do país.

Segundo Daniel Borges, Head de Recrutamento do Google para América Latina, a abertura expressiva de vagas na gigante de tecnologia é um reflexo da prosperidade do negócio no país, além de já ser um preparo para a demanda do ano que vem.

“Ano após ano, estamos crescendo. E um número absoluto de vagas mais significativo acompanha isso. O Google não demitiu no último ano, o que mostra a solidez do negócio. O Brasil é um mercado acelerado e temos um ecossistema grande de parceiros, clientes e organizações”, diz.

De acordo com o relatório de impacto econômico do próprio Google, as ferramentas de busca e publicidade, o Google Play e o YouTube ajudaram a movimentar R$ 67 bilhões em atividade econômica para mais de 207 mil empresas, publishers, organizações sem fins lucrativos, criadores de conteúdo e desenvolvedores do Brasil.

A empresa já tem uma equipe aqui com cerca de 1.400 funcionários, distribuídos entre a sede de São Paulo, no centro de tecnologia de Belo Horizonte e uma operação mais tímida no Rio de Janeiro.

A posições são para áreas como Engenharia de Software, Google Cloud, Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Negócios.

Enquanto algumas vagas já indicam a modalidade 100% remota, o executivo abre alguns detalhes de como será o modelo flexível para os Googlers a partir de 2022.

Dependendo da área, os funcionários terão a opção de vir ao escritório cerca de três dias na semana. O Google também dará a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar por quatro semanas no ano.

Também segue no ar o banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência, que ajuda a encaminhar para os processos os profissionais cadastrados com o perfil das vagas abertas. Sem revelar os dados exatos da empresa, Borges garantiu que a estratégia ajudou a dobrar o número desses profissionais no Google Brasil.

Confira aqui as vagas voltadas para pessoas com deficiência. E neste link é possível ver todas as vagas abertas.

