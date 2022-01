TIM e Transcendemos lançam bolsas de estudo e vagas para pessoas trans

Próximo ao Dia da Visibilidade Trans, dia 29, a empresa de telefonia TIM abriu inscrições para um programa de formação e inclusão de transsexuais e travestis no mercado de trabalho. Serão 60 bolsas de estudo para curso de experiência do cliente.

No final do curso e do processo seletivo, 20 participantes serão contratados para o call center da empresa, em trabalho remoto, e para lojas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O programa TransformaTIM foi feito em parceria com a Transcendemos, consultoria de diversidade fundada pela advogada Gabriela Augusto, que figura na campanha da iniciativa.

Além do curso e das vagas, quem for contratado terá acesso a graduação gratuita no ensino superior à distância. A Ampli, plataforma de ensino à distância da Anhanguera, é parceria da iniciativa e vai oferecer os cursos.

O acesso à educação é o diferencial de impacto do programa. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), apenas 0,02% das pessoas trans têm acesso a uma universidade no Brasil.

“Diversidade é uma riqueza e não um problema. Devemos olhar para talentos trans como força, como potência. São pessoas que vão trazer novas visões de mundo, diferentes experiências de vida aos times aqui da TIM”, diz Gabriela Augusto.

Como participar do TransformaTIM

Para poder participar do processo seletivo, basta ter completado o Ensino Médio, ter 18 anos ou mais e ser uma pessoa trans ou travesti.

Haverá uma primeira etapa de seleção para as bolsas e outra de anúncio dos bolsistas. Após o curso, serão realizadas entrevistas com a TIM para as vagas. Mesmo quem não for contratado entrará no banco de talento da empresa e terá indicação para parceiros comerciais de televenda.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro pelo site.

