Na Danone, terapia gratuita, licença ampliada e carreira global

Com turnover de apenas 2,4% e 92% de recomendação entre funcionários, a Danone mostra que cuidar das pessoas é também estratégia de negócio

André Rapoport, vice-presidente de RH da Danone Brasil: "Não é sobre escolher entre performance e impacto social. É sobre conciliar as duas coisas" (Divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.

Em um cenário global marcado por instabilidade econômica, guerras e polarização política, a Danone reafirma seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento de seus funcionários.

“Queremos ser um oásis de tolerância”, diz André Rapoport, vice-presidente de RH da Danone Brasil.

O discurso reflete uma estratégia que busca conciliar o pragmatismo de negócios com condições reais para que os funcionários prosperem na carreira e na vida pessoal.

Hoje, a companhia tem 98 mil funcionários no mundo e 3.300 no Brasil. Destes, 51 brasileiros atuam em unidades no exterior, graças a uma política de mobilidade global que estimula a construção de trajetórias internacionais — da base à liderança.

Internamente, a meta é preencher 65% das vagas com talentos da própria casa. Em 2025, o índice já alcançou 52%, impulsionado pela ampliação dos programas de mentoria, que saltaram de 97 para 218 participantes em um ano.

Programas para liderança feminina

A Danone também investe em frentes específicas, como o programa D’elas, voltado à aceleração da liderança feminina, e ações afirmativas para equidade racial, que resultaram na promoção de 13 profissionais negros a cargos gerenciais.

O cuidado com as pessoas vai além das metas. A parentalidade, por exemplo, é tratada como jornada de vida: mães lactantes que precisam viajar contam com apoio financeiro para levar seus bebês e um acompanhante. A empresa estuda ampliar a licença-paternidade para equiparar o benefício entre homens e mulheres.

Outro destaque é a saúde mental: todos os funcionários têm acesso gratuito a seis sessões de terapia, além do suporte tradicional do plano. O engajamento é alto: 91% dos funcionários se dizem engajados e 92% recomendariam a empresa.

Com índice de turnover voluntário de apenas 2,4%, a Danone mostra que cuidar das pessoas é também estratégia.

“Não é sobre escolher entre performance e impacto social. É sobre conciliar as duas coisas e fazer isso de forma genuína”, afirma Rapoport.

Com esses benefícios, a Danone Brasil foi destaque entre as três empresas que mais pontuaram no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 1.000 a 5.000 funcionários.

