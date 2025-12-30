Carreira

Sua auto apresentação está sabotando sua imagem — veja como corrigir hoje mesmo

Evite os 5 erros mais comuns na hora de se apresentar — e transforme sua fala em ferramenta de influência

Gabriella Uota
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 05h00.

Você já parou para pensar em como se apresenta nas primeiras conversas profissionais? Pode ser numa entrevista, uma reunião de equipe, um evento de networking ou até ao começar uma apresentação. 

Essa fala está comunicando o seu valor de forma clara, estratégica e memorável? Ou parece apenas um resumo do seu currículo?

No mundo da alta performance, saber quem você é, o que entrega e como se posiciona faz toda a diferença. Uma boa auto apresentação pode abrir portas. 

A especialista em comunicação Andrea Wojnicki, da Talk About Talk, listou os cinco erros mais comuns que profissionais cometem — mesmo os experientes — e como substituí-los por abordagens mais eficazes. As informações foram retiradas de Inc.

1.  Decorar o ‘pitch’ como um roteiro

A tentação de criar uma fala padrão é grande, especialmente para entrevistas ou apresentações. Mas o problema é que, quando você decora seu pitch, ele perde naturalidade, soa forçado e raramente se conecta com o contexto.

Pense na sua apresentação como um diálogo, não um monólogo. Adapte o que você diz dependendo do ambiente, do público e do objetivo. Fale com clareza, mas também com autenticidade.

2. Recitar seu currículo

“Comecei no estágio da empresa X, depois fui promovido”. Isso pode até ser verdade, mas não necessariamente comunica seu diferencial e pode soar como uma repetição genérica de LinkedIn.

Use a estrutura presente – passado – futuro:

  • Comece com quem você é hoje e o que entrega de valor
  • Traga um ou dois pontos do passado que reforcem sua credibilidade
  • Feche com uma visão de futuro: o que você busca, onde quer atuar, como quer crescer

3. Ignorar o que importa para o outro lado

Muitos profissionais erram por falar demais sobre si mesmos sem conectar com quem está ouvindo. Isso torna a fala pouco relevante, mesmo que tenha informações boas.

Antes de falar, pense: o que essa pessoa ou grupo quer saber sobre mim? Destaque o que é mais relevante para aquela conversa. Seja direto, e sempre tente deixar um gancho para continuar o papo de forma mais profunda depois.

4. Falar demais ou de menos

Já se apresentou de forma tão rápida que nem deu tempo de causar impacto? Ou então falou tanto que perdeu o foco? Os dois extremos são comuns. Tenha versões da sua apresentação em diferentes formatos:

  • Uma versão de 15 segundos (para momentos rápidos);

  • Uma versão de 1 minuto (para interações iniciais);

  • Uma versão de 3 minutos (para contextos mais abertos, como eventos ou painéis).

 

5. Não treinar com feedback

Muita gente acha que se apresentar bem é só uma questão de “jeito”. Mas comunicação é uma habilidade treinável — e só melhora com prática intencional.

