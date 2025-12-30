Sua auto apresentação está sabotando sua imagem — veja como corrigir hoje mesmo

(andreswd/iStockphoto)
Você já parou para pensar em como se apresenta nas primeiras conversas profissionais? Pode ser numa entrevista, uma reunião de equipe, um evento de networking ou até ao começar uma apresentação.
Essa fala está comunicando o seu valor de forma clara, estratégica e memorável? Ou parece apenas um resumo do seu currículo?
No mundo da alta performance, saber quem você é, o que entrega e como se posiciona faz toda a diferença. Uma boa auto apresentação pode abrir portas.
A especialista em comunicação Andrea Wojnicki, da Talk About Talk, listou os cinco erros mais comuns que profissionais cometem — mesmo os experientes — e como substituí-los por abordagens mais eficazes. As informações foram retiradas de Inc.
A tentação de criar uma fala padrão é grande, especialmente para entrevistas ou apresentações. Mas o problema é que, quando você decora seu pitch, ele perde naturalidade, soa forçado e raramente se conecta com o contexto.
Pense na sua apresentação como um diálogo, não um monólogo. Adapte o que você diz dependendo do ambiente, do público e do objetivo. Fale com clareza, mas também com autenticidade.
“Comecei no estágio da empresa X, depois fui promovido”. Isso pode até ser verdade, mas não necessariamente comunica seu diferencial e pode soar como uma repetição genérica de LinkedIn.
Use a estrutura presente – passado – futuro:
Muitos profissionais erram por falar demais sobre si mesmos sem conectar com quem está ouvindo. Isso torna a fala pouco relevante, mesmo que tenha informações boas.
Antes de falar, pense: o que essa pessoa ou grupo quer saber sobre mim? Destaque o que é mais relevante para aquela conversa. Seja direto, e sempre tente deixar um gancho para continuar o papo de forma mais profunda depois.
Já se apresentou de forma tão rápida que nem deu tempo de causar impacto? Ou então falou tanto que perdeu o foco? Os dois extremos são comuns. Tenha versões da sua apresentação em diferentes formatos:
Muita gente acha que se apresentar bem é só uma questão de “jeito”. Mas comunicação é uma habilidade treinável — e só melhora com prática intencional.
