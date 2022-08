Startup Husky está com vagas abertas e oferece home office e salário de até 30 mil; se inscreva

A startup brasileira Husky está com dezenas de vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do Brasil. Com vagas disponíveis nos mais variados setores da companhia, desde tecnologia até jurídico, a Husky oferta salários competitivos que variam entre R$ 8 mil e R$ 30 mil.

VEJA TAMBÉM:

Como se sair bem na entrevista de emprego? Confira o passo a passo

Conheça a empresa que tem piso salarial de R$ 7 mil para os funcionários

Fintech lança programa de formação de desenvolvedores com salário de R$ 7 mil

A Husky é um fintech brasileira especializada em transferências internacionais e presta serviços principalmente a profissionais autônomos que exercem atividades para empresas no exterior. Desde sua fundação em 2016, a empresa já movimentou mais de 1,5 bilhão de reais.

Estão disponíveis vagas 100% remotas para as posições de Senior Product Designer, Senior Strategic Partnerships Manager, Software Engineering Specialist (Ruby, TDD, Clean Architecture), Senior Software Engineer e QA / Senior Software Engineer in Test.

A remuneração mínima é de 8 mil reais, de acordo com a vaga pretendida, podendo chegar a mais de 30 mil, no caso das posições de nível sênior. A modalidade de contratação é como Pessoa Jurídica (PJ).

A empresa possui, como política interna de remuneração, um piso salarial de 7 mil reais para toda a sua equipe. Desde o mês de março de 2022, a empresa realizou um reajuste automático de vencimentos de 40% de todos os funcionários da Husky.

Em conversa anterior com a EXAME, os fundadores da fintech explicaram o motivo da decisão e compartilharam como enxergam o futuro da Husky no cenário das empresas do setor financeiro no Brasil. Segundo os executivos, o reajuste de salários gerou um impacto de 6% nas finanças da companhia.

Atualmente a empresa tem cerca de 30 funcionários e uma projeção de dobrar o tamanho da equipe até o fim de 2022. A ideia deles é criar um ambiente horizontal e de alta performance, mas que os funcionários trabalhem com segurança financeira.

Como se inscrever nas vagas da Husky

Os interessados nas oportunidades abertas na Huksy devem acessar o site de carreiras da fintech e selecionar a posição em que querem se candidatar.

Após isso, o site jogará o candidato à uma página no LinkedIn referente a carreira escolhida. Por lá o candidato pode avaliar as demandas e os requisitos de cada vaga.

Dentre os benefícios, a empresa oferece, além do trabalho remoto, um programa de Paternidade/Maternidade e um "Retreat" anual. Segundo a empresa, esse é um evento de uma semana realizado em algum hotel pelo mundo para que os funcionários possam criar laços.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.