Disparidade salarial entre homens e mulheres não vai desaparecer, diz estudo

As disparidades salariais entre homens e mulheres deverão persistir num futuro próximo, contradizendo as previsões baseadas em tendências que preveem que os rendimentos entre homens e mulheres podem se convergir. Pelo menos é o que mostra o estudo do Centro de Pesquisa de Política Econômica, organização pan-europeia independente.

A redução das disparidades salariais entre meados da década de 1970 e o início da década de 2000 na maioria das economias de rendimento elevado foi impulsionada por diferenças nos rendimentos mais baixos entre homens e mulheres que ingressam no mercado de trabalho, de acordo a pesquisa.

“Na melhor das hipóteses, e na ausência de rupturas estruturais no mercado de trabalho, as disparidades salariais entre homens e mulheres devem convergir para o nível observado entre os recém-chegados ao mercado de trabalho, um diferencial que ainda é economicamente significativo”, apontou o paper. “Projetamos que as disparidades salariais entre homens e mulheres não desaparecerão nos países de rendimento elevado no nosso estudo.”

Centrando-se nos EUA, Itália, Canadá e Reino Unido, os quatro economistas – Jaime Arellano-Bover, Nicola Bianchi, Matteo Paradisi e Salvatore Lattanzio – autores do estudo descobriram que a tendência foi interrompida no início da década de 2000 e que essa redução subsequente se baseou apenas na aposentadoria de grupos mais velhos com maiores diferenças salariais.

“Ainda mais decepcionante, a convergência dos resultados que persistiu até meados da década de 1990 não se deveu à melhoria das perspectivas para as mulheres mais jovens, mas sim para resultados desproporcionalmente piores para os homens mais jovens", afirmaram os economistas,

Os jovens sofreram “perdas de posição” significativas, especialmente em empresas com salários mais elevados. O salário médio dos homens de 25 anos nos EUA caiu para a faixa 39 da pesquisa de distribuição salarial em 1995 (de um total de 100) - era 50 em 1976. As mulheres nessa faixa etária estagnaram em torno da faixa 30.

Um fator determinante no diferencial de rendimentos continua a ser as escolhas educativas de homens e mulheres. 63% das disparidades salariais entre homens e mulheres para os diplomados nos EUA que entram no mercado de trabalho remontam à formação universitária. A disparidade não diminui ao longo do ciclo de vida de qualquer faixa etária, de acordo com o estudo.