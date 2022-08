Empresas do mercado financeiro tem 330 vagas em áreas diferentes

O índice de desemprego no Brasil encerrou o segundo trimestre do ano em 9,3%, número que representa uma queda de 1,8% se comparado com o trimestre anterior. E mesmo com o desemprego em queda, muitas pessoas ainda estão buscando novas oportunidades no mercado de trabalho, pois procuram se recolocar no mercado.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), três em cada 10 brasileiros estão buscando uma vaga há mais de dois anos.

E para as pessoas que estão buscando essa recolocação, o mercado financeiro oferece um cenário otimista, com várias oportunidades para perfis seniores e para quem está começando a carreira agora.

Confira abaixo a lista completa de posições que estão abertas no mercado financeiro.

Confirma as vagas de trabalho no mercado financeiro

Klavi

Uma plataforma de software como serviço (SaaS na sigla em inglês), que cria soluções de open finance para empresas, está com 5 vagas abertas para as áreas de: Líder de Produto/Open Finance, Líder de Segurança de Dados (DPO), Líder de Finanças, Head de Produtos e Pagamentos - Open Finance e Head de Dados. Todas as vagas são para trabalho registrado de acordo com a CLT e em São Paulo. Mais informações sobre a vaga disponíveis neste link.

O Chaps Law

É um escritório boutique de Direito Empresarial com foco em Direito Societário em Finanças e Mercado de Capitais, e tem vagas abertas para estágio presencial em administração. Os candidatos podem realizar a sua inscrição por e-mail pelo contato cleiton.zacarias@champs.law

Globus Seguros

Uma corretora de seguros que atende diversos setores, dentre eles o automobilístico, residencial e para empresas, está com com cinco vagas abertas, sendo duas na área de Garantia, uma para Pessoas e Cultura e duas para o setor de RH. O local de trabalho é na cidade de São Paulo e os candidatos devem enviar seus curricula para o seguinte e-mail: contato@globusseguros.com.br

Afinz

Uma plataforma de soluções financeiras, A Afinz está com 17 vagas abertas, das quais 13 são integralmente presenciais e/ou híbridas, com localidade no estado de São Paulo (em sua maioria na cidade de Sorocaba) e 4 posições em modelo completamente remoto. Algumas oportunidades são das áreas de operações, financeiro, engenharia de produtos, risco de crédito, compliance e analista de planejamento. Os candidatos podem se inscrever nas vagas pelo seguinte link.

Quantum Finance

A empresa fornece soluções de informação para o mercado financeiro e está a procura de 10 profissionais para as áreas de tecnologia, produtos e relacionamento com clientes. As oportunidades disponíveis são para atuar como administrador de sistemas, gerente internacional de vendas, analistas seniores para dados offshore, e estágios. O modelo de trabalho é híbrido e o escritório da empresa é localizado no Rio de Janeiro. Os candidatos podem se inscrever pelo seguinte link.

Jeitto

Fintech especializada na concessão de limite de crédito de maneira descomplicada, a Jeitto tem 4 oportunidades abertas para a área de tecnologia e sistemas em regime de contratação CLT, analista de dados pleno, analista de quality assurance sênior, gerente de infraestrutura e cloud e líder técnico de backend sênior. As inscrições podem ser realizadas nos links anexados às vagas.

Ailos

Um sistema de cooperativas de crédito que conta com mais de 1,4 milhões de cooperados, a Ailos e suas cooperativas contam com mais de 180 vagas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. As vagas são para trabalho presencial e remoto, para as áreas de negócios, tecnologia, financeiro, controladoria, jurídico, marketing, entre outras. As oportunidades são atualizadas constantemente e podem ser encontradas pelo seguinte link.