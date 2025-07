Sites de recrutamento, Indeed e Glassdoor planejam milhares de demissões com avanço da IA

A Recruit Holdings, controladora da Indeed e da Glassdoor, anunciou a redução de cerca de 1.300 postos de trabalho, conforme memorando divulgado pela Reuters na última quinta-feira, 10. Os cortes representam aproximadamente 6% do quadro de funcionários da divisão de tecnologia de recursos humanos da empresa.

De acordo com o documento, as demissões afetarão, principalmente, equipes localizadas nos Estados Unidos, sobretudo nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, crescimento, recursos humanos e sustentabilidade. No entanto, a medida também poderá atingir outras funções e unidades em diferentes países.

Reestruturação com foco em inteligência artificial

Apesar da empresa não fornecer um motivo específico para as demissões, o CEO da Recruit, Hisayuki Idekoba, afirmou que a inteligência artificial está promovendo mudanças no mercado de trabalho, exigindo adaptações para aprimorar os produtos oferecidos a candidatos e empregadores.

Outras grandes empresas americanas, como Meta e Microsoft, também anunciaram cortes em seu quadro de funcionários para priorizar investimentos em inteligência artificial e ajustar operações diante da desaceleração econômica.

A Recruit informou que as operações da Glassdoor serão integradas à Indeed. Como parte dessa reorganização, o CEO da Glassdoor, Christian Sutherland-Wong, deve deixar o cargo em 1º de outubro deste ano. Além disso, LaFawn Davis, diretora de pessoas e sustentabilidade da Indeed, também deve deixar a função em 1º de setembro, sendo substituída por Ayano Senaha, diretor de operações da Recruit.

Com cerca de 20 mil funcionários na unidade de tecnologia de recursos humanos, a Recruit já havia anunciado cortes na Indeed nos últimos anos. Em 2024, a plataforma de empregos informou que eliminará 1.000 vagas, após um corte anterior de 2.200 postos em 2023, o que representou 15% do quadro total de colaboradores.