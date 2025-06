Essas quatro dicas te ajudam a ganhar confiança nos processos seletivos das grandes empresas

Segundo estudo da Catho, plataforma online pioneira na conexão entre candidatos e empresas, 79% dos jovens profissionais são inseguros sobre suas habilidades ao buscarem emprego.

Em grandes empresas, onde processos seletivos envolvem etapas técnicas, comportamentais e painéis, a confiança é o diferencial que converte competências em convites para a próxima fase.

A seguir, confira quatro dicas para confiar mais em si mesmo e ter sucesso na entrevista de emprego.

1. Entenda o processo para reduzir a ansiedade

Antes de tentar transmitir segurança, é essencial saber com o que estará lidando.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

Segundo pesquisa exclusiva do Glassdoor, que consultou quase 1.500 pessoas empregadas atualmente, 81% dos candidatos a vagas de emprego disseram levar em conta a missão e o propósito de uma empresa antes de se candidatar e 77% consideram a cultura.

Práticas recomendadas:

Leia o descritivo completo da vaga e destaque palavras-chave

Pesquise notícias, Glassdoor, perfis de funcionários e LinkedIn

Prepare respostas para perguntas padrão: “conte sobre você”, “por que aqui?”, “qual seu maior desafio?”

2. Simule para não surtar

A confiança verdadeira nasce no treinamento. Sites como InterviewDB e Rise defendem que mock interviews, frente a pessoas ou via IA, fazem o corpo e a mente se acostumarem ao formato.

Em casos técnicos, plataformas com entrevistas simuladas aumentam a capacidade de raciocinar sob pressão e ganhar clareza na fala.

3. Mostre interesse genuíno — e pergunte

Entrevistas não são monólogos. Candidatos seguros costumam ter perguntas inteligentes (sobre cultura, desafios, crescimento) e demonstram interesse real.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Esse movimento ativa a teoria de “redução de incerteza”, que mostra que perguntas bem-feitas melhoram a percepção mútua e a confiança.

4. Reavalie cada entrevista como aprendizado

Mesmo sem vaga, cada etapa é um passo.

Anote erros e acertos, peça retorno aos recrutadores e melhore os pontos menos dominados. Cada “não” deixará você mais confiante na próxima.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI