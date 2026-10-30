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Livelo anuncia primeira mulher CEO após 10 anos; conheça a trajetória de Carla Nesi

Com mais de 30 anos de carreira no Banco do Brasil, executiva assume o comando da empresa de pontos e fidelidade, que faturou R$ 6,5 bilhões em 2025

Carla Nesi é a nova CEO da Livelo (Livelo/Divulgação)

Carla Nesi é a nova CEO da Livelo (Livelo/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14h29.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 14h36.

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Pela primeira vez em seus dez anos de história, a Livelo terá uma mulher no comando da companhia. A empresa de pontos e fidelidade anunciou Carla Nesi como sua nova CEO, em um movimento que marca uma nova fase de liderança e expansão dos negócios.

Com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro, a executiva construiu grande parte de sua trajetória profissional no Banco do Brasil, onde ocupou cargos de alta gestão nas áreas de negócios, produtos, marketing e relacionamento com clientes.

Agora, Nesi assume a missão de liderar uma empresa que reúne mais de 61 milhões de participantes, 600 parceiros e 70 instituições financeiras.

A Livelo faz parte do grupo EloPar, pertencente aos bancos Bradesco e Banco do Brasil.

Quem é Carla Nesi, a nova CEO da Livelo?

A trajetória de Carla Nesi é marcada por mais de três décadas de atuação no Banco do Brasil, onde desenvolveu experiência em diferentes frentes estratégicas do setor financeiro.

Ao longo da carreira, a executiva passou por posições de liderança ligadas à gestão de negócios, desenvolvimento de produtos, experiência do cliente, marketing e relacionamento com o mercado.

Antes de assumir a presidência, Nesi também integrou o conselho de administração da Livelo, o que lhe proporcionou conhecimento sobre a estratégia e a estrutura da companhia.

A chegada à cadeira de CEO representa um novo capítulo em sua carreira e também um marco para a empresa, que passa a ter uma mulher na principal posição executiva pela primeira vez desde sua criação.

Veja também: Quer acumular mais pontos? Presidente da Livelo traz 4 dicas - inclusive usar o Uber

Quais serão os desafios da nova CEO?

Carla Nesi assume a Livelo em um momento de crescimento dos negócios e diversificação das soluções oferecidas aos consumidores e às empresas.

Em 2025, a companhia registrou faturamento de R$ 6,5 bilhões, crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior. O lucro líquido chegou a R$ 814 milhões, alta de 20%.

Ao longo de uma década, a Livelo ampliou seu modelo de negócios para além do acúmulo de pontos em cartões de crédito.

Atualmente, os participantes podem trocar pontos por produtos e viagens, utilizá-los em pagamentos via Pix ou convertê-los em dinheiro diretamente na conta corrente.

No mercado corporativo, a Livelo Empresas oferece soluções de incentivo, fidelização e gamificação para companhias de diferentes setores.

Entre as prioridades da nova CEO estão a expansão das frentes de atuação, o fortalecimento das operações e a melhoria dos serviços oferecidos aos clientes e parceiros.

Outro desafio será acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores e ampliar a relevância dos programas de fidelidade em um mercado no qual empresas buscam novas formas de engajar e manter seus clientes.

A nomeação também representa um marco na história da Livelo: dez anos após sua criação, a companhia inicia uma nova etapa sob a liderança de sua primeira mulher CEO.

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