'Seriíssimo' está certo? Entenda a regra para usar o superlativo

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Qual é o superlativo sintético de “próprio”? Parabéns a você que pensou em “propriíssimo”. É assim mesmo!

Em nossa Língua Portuguesa, os adjetivos terminados em e, o devem eliminar essas vogais na formação do superlativo sintético. Vejamos:

Leve: levíssimo

Lindo: lindíssimo

Macio: maciíssimo

Sério: seriíssimo

Já os adjetivos terminados em -eio eliminam -io:

Cheio: cheíssimo

Feio: feíssimo

É muito válido o apontamento de estudiosos consagrados, como Celso Cunha e Lindley Cintra, a respeito dos superlativos:

"Em lugar das formas superlativas seriíssimo, necessariíssimo e outras semelhantes, a língua atual prefere seríssimo, necessaríssimo, com um só i."

Em suma: há sim o registro dos termos “seríssimo”, “sumaríssimo”, “necessaríssimo”, apesar da tradição.

ANTICRIME

Dúvida de leitor deste espaço: “Seria correto grafar anticrime com hífen? “

O padrão é assim, sem uso de hífen. A palavra “anticrime” não deve aparecer hifenizada, pois a última letra do prefixo não é idêntica à primeira do 2º elemento, como "anti-inflamatório", ou se o 2º elemento fosse iniciado por H: "anti-hemorrágico".

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

