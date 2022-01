Professora recomenda três séries para estudar inglês em 2022

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Será que você conhece estas três séries que têm feito MUITO sucesso? As recomendações que trouxemos aqui são as seguintes (aproveite para ler o plot em inglês e assistir aos trailers):

Succession, 3 seasons (HBO)

The series centers on the Roy family, the dysfunctional owners of Waystar RoyCo, a global media and entertainment conglomerate, who are fighting for control of the company amid uncertainty about the health of the family's patriarch, Logan Roy (Brian Cox).

Cobra Kai, 4 seasons (Netflix)

Decades after their 1984 All Valley Karate Tournament bout, Daniel LaRusso and Johnny Lawrence find themselves martial-arts rivals again. However, when Johnny rescues a bullied kid, Miguel, from bullies, he is inspired to restart the notorious Cobra Kai dojo.

This is Us, 6 seasons (Star+/Amazon Prime)

An emotional story about a unique set of triplets, their struggles since they were kids and their wonderful parents. The Pearson family's generational story will definitely make you cry.

Tem para todo gosto. Succession traz um tom mais sério e assuntos pesados, e não é à toa que venceu até mesmo prêmios do Globo de Ouro. Cobra Kai é mais leve, engraçada e especial (mais ainda para quem já viu os filmes antigos de Karatê Kid).

Enquanto This is Us vem com sua temporada final em 2022 para te fazer chorar, seja de tristeza ou emoção, com histórias em que muito facilmente você pode ver enxergar sua própria família.

Dica ao estudar com as séries indicadas

Experimente usar apps como Google Keep, Notion ou mesmo um caderninho simples para anotar expressões e pequenas frases que ouvir pela primeira vez.

Assista com legendas em inglês, caso seu nível já permita acompanhar assim. Se ainda fica muito desafiador, tente colocar 5 minutinhos do episódio com legendas em inglês e volte a assistir normalmente, mas sempre tentando ouvir mais do que ler.

Se deseja praticar a pronúncia de algo que aprender, use um dicionário online de qualidade (Cambridge dictionary, por exemplo) ou um site como o https://pt.youglish.com , em que você pode digitar a palavra/expressão e ouvir em diversos contextos.

Enjoy your learning journey!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali