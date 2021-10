Santander oferece 2 mil bolsas integrais para cursos de inglês e negócios

Por Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

O Becas Santander é um dos maiores programas de bolsas de estudo e auxílio financeiro para alunos internacionais. Para brasileiros, periodicamente, o programa abre oportunidades para bolsas de estudo de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, cursos de média e curta duração presenciais e online.

Em outubro e novembro, o programa está com inscrições abertas para 2.000 bolsas de estudo para treinamentos online nas áreas de negócios e idiomas. Os cursos são realizados em parceria com MIT e as universidades de Chicago e Pennsylvania, e oferecem certificado.

As oportunidades são ótimas para quem quer ou precisa dar uma renovada na carreira. Há cursos sobre negócios digitais, marketing, machine learning, empreendedorismo, inglês profissional e mais.

A seguir, reunimos as oportunidades do Becas Santander que estão com inscrições abertas. As oportunidades estão elencadas de acordo com a data limite para inscrição.

Santader idiomas – Inglês para desenvolvimento profissional com a Universidade da Pennsylvania O programa English to Boost your Career é focado em aperfeiçoar o Inglês para falantes não-nativos com foco em desenvolvimento profissional. Com duração de 5 semanas, os programas foram desenhados pela Universidade da Pennsylvania, uma das instituições da Ivy League. As aulas são online com sessões síncronas e assíncronas com carga horária semanal de 8 a 10 horas. Entre as competências desenvolvidas, estão como utilizar o inglês para entrar no mercado de trabalho, escrita de redações, cartas de apresentação, habilidades de networking, de entrevista e planejamento de carreira. Os participantes podem escolher um dos seguintes cursos disponíveis: Inglês para desenvolvimento profissional;

Inglês para negócios e empreendedorismo;

Inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Os cursos contêm leituras, escuta e debates. Para se inscrever, é necessário ser residente de um dos países e uniões: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai e ter nível mínimo de conhecimento de inglês B1. Mais informações neste link ( disponível aqui ).



disponível aqui Quantidade de bolsas: 1000.



Interessados devem se inscrever até o dia 23 de novembro. Santader tecnologias – Negócios Digitais na University of Chicago O programa é focado em novas tecnologias e modelos de gestão com uma formação baseada na resolução de problemas e manuseio de ferramentas para desenvolver ações de impacto e tem duração de 7 semanas. As aulas são online com sessões síncronas e assíncronas, são 6 semanas de estudo e uma extra para a entregas finais. Os programas são oferecidos em inglês, espanhol e português e exige dedicação semanal de 5 a 8 horas. Os participantes podem escolher um dos seguintes cursos disponíveis: Inteligência Artificial e Ciências de Dados para Gerentes;

Criação e Gestão de Equipes Resilientes;

Fintechs;

Marketing Digital. Mais informações sobre cada programa neste link (disponível aqui). Para se inscrever, é necessário ser residente de um dos países e uniões: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai. O programa começa em 22 de fevereiro de 2022 e vai até dia 22 de abril do mesmo ano. Mais informações neste link (disponível aqui).

Quantidade de bolsas 1.600.

Interessados devem se inscrever até o dia 15 de dezembro. Santader tecnologias – Tecnologias Emergentes com o MIT O programa é focado em aprofundar em conhecimentos e uso de ferramentas tecnológicas inovadoras mais demandadas por empresas e tem duração de 8 a 9 semanas. Os programas foram desenhados e são gerios por profissionais de educação do MIT. As aulas são online com sessões síncronas e assíncronas, são 6 semanas de estudo e uma extra para a entregas finais. Os programas são oferecidos em inglês, espanhol e português e têm um total de 70 horas. Ao final do curso, os alunos podem receber um certificado do MIT. Os participantes podem escolher um dos seguintes cursos disponíveis: Transformação digital;

Machine Learning;

Desenho de solições eficazes com o MITdesignX;

Gestão de famílias e produtos;

Gestão de desenvolvimento tecnológico. Mais informações sobre cada programa neste link (disponível aqui). Para se inscrever, é necessário ser residente de um dos países e uniões: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai. Além disso, os candidatos para as bolsas devem preencher um formulário de inscrição do portal Becas Santander e enviar documentação solicitada, como currículo vitae e carta de motivação. O programa começa em 28 de fevereiro de 2022 Mais informações neste link (disponível aqui).

Quantidade de bolsas 400.

Interessados devem se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2022.

"Santander Universidades: 2.000 bolsas integrais para cursos online no MIT, Chicago e Pennsylvania" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

