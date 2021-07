Sam’s Club tem mais de 400 vagas abertas para lojas

O Sam’s Club, clube de compras do Grupo Big, está com mais de 400 vagas abertas para as lojas localizadas em Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Caxias do Sul (RS) e Americana (SP). As oportunidades são para a posição de operador de loja, auxiliar de perecíveis, açougueiro, vendedor, confeiteiro, fiscal de prevenções e perdas, agente de cartões e serviços financeiros, entre outras atividades.

Todas as posições estão disponíveis também para PCD´s (Pessoas com Deficiência).

Com 39 lojas no Brasil, o Sam's Club tem um formato de assinaturas enquanto oferece produtos e experiência diferenciadas.

Com a compra do grupo Big pelo Carrefour, anunciada no início no ano, o Sam's Club deve ter algum ritmo de crescimento nos próximos anos. Isso porque entre as prioridades do Carrefour estão converter as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão e parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão e Sam's Club.

Inscrições: candidaturas devem ser feitas por meio deste site.

