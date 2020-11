O economista, empreendedor e apresentador de TV Ricardo Amorim foi eleito pelo LinkedIN a mais influente personalidade na rede social corporativa na categoria Top Influencers em 2020. Em segundo lugar, vem Luiza Helena Trajano e Sofia Esteves.

Luiza Helena Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e Sofia Esteves é presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

O ranking é elaborado todos os anos pelo LinkedIN e é composto de duas listas. No Top Influencers, onde estão os três líderes, a escolha é determinada por algoritmo que elenca os brasileiros mais influentes, e que interagem com suas audiências e que já fazem parte do programa de Influencers do LinkedIn.

Veja a lista completa abaixo:

1º Ricardo Amorim – Apresentador do Manhattan Connection e empreendedor

2º Luiza Helena Trajano – Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza

3º Sofia Esteves – Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos

4º Max Gehringer – Escritor, palestrante e consultor

5º Guilherme Benchimol – CEO e fundador da XP Inc.

6º Camila Farani – Presidente da G2 Capital e jurada do Shark Tank Brasil

7º Edu Lyra – CEO da Gerando Falcões

8º Fiamma Zarife – Managing Director do Twitter Brasil

9º Marco Gomes – Especialista em estratégia de dados e tecnologia

10º Bia Granja – Cofundadora e COO do YOUPIX

Além dos líderes com mais engajamento, o Linkedin também seleciona o Top Voices, com 25 personalidades dos mais diversos setores, como recursos humanos, comunicação, e-sports, vendas, nutrição, tecnologia, educação, entre outros. Eles foram selecionados com base em uma combinação de fatores quantitativos e qualitativos. Veja a lista abaixo.

Top Voices 2020

Adriana Barbosa – CEO do Instituto Feira Preta

Aline Sousa – Consultora de recrutamento

André Santos – Especialista em vendas

Andryely Pedroso – Nutricionista

Arlane Gonçalves – Analista de diversidade na Suzano

Bruno Capelas – Editor de tecnologia do Estadão

Carolina Martins – Especialista em recolocação e headhunter

Dalva Corrêa – Mentora de escrita e fundadora da Batida Perfeita

Dirlene Silva – Economista

Eduardo Bruno – Fundador da EBOLIVE

Emanuella Velez – Consultora de RH

Fabio Mariano Borges – Professor na ESPM

Fabrício B. de Oliveira – Fundador da Fowler

Fernanda Domingues – CEO na FD Comunicação

Gabriela Augusto – Especialista em Diversidade e Inclusão

Gonçalo Pereira – Professor na Unicamp

João Gabriel – Desenvolvedor de software

Lisiane Lemos – Professora e líder de vendas no Google

Luciano Santos – Diretor de vendas no Facebook

Mariana Santa Ritta – Revisora e especialista em escrita criativa

Mauro Wainstock – CEO do HUB40+

Michel Jasper – Fundador do Amo Varejo

Ricardo Dias – Empreendedor

Sandra Boccia – Diretora editorial na Editora Globo

Silvio Batista – Cofundador da Pet Luni