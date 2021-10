RH Talks: evento gratuito debate tendências da gestão de pessoas

Como potencializar a cultura da empresa diante do novo cenário pós-pandemia? O evento RH Talks vai trazer especialistas para debater esta questão e mais tendências importantes para os profissionais de recursos humanos.

Nos dias 4 e 5 de novembro, serão 15 conteúdos exclusivos transmitidos na plataforma do evento para desenvolver profissionais de RH mais estratégicos e alinhados aos resultados das empresas.

O RH Talks contará com debates, entrevistas e painéis com temas que envolvem o “Employer Branding X Employee Experience”, “O Papel do RH X o papel da Liderança na cultura organizacional”, “Cultura de Alta Performance”, “Clima Organizacional” e outros.

A apresentação será dividida entre Marc Tawil, estrategista de comunicação, escritor e Linkedin Top Voice; Roberta Russo, apresentadora da CNN Brasil; e Michelle Trombelli, também apresentadora da CNN Brasil, que ancora conteúdos em espanhol.

Todo o conteúdo será disponibilizado online e gratuitamente. Ao final dos dois dias, os participantes também receberão um certificado.

Entre os convidados, o evento contará com nomes como Renata Oliveira, diretora de recursos humanos do Varejo do Itaú; Renata Figueiredo, chief people officer na LivUp; Isabel Chelotti, head de desenvolvimento organizacional Latam do Grupo Dafiti; Rodrigo Salazar, HR Manager de NotCo Argentina; Janaína Fernandes, do Dúvida Trabalhista; e João Altman, diretor executivo de pessoas e cultura da VR.

O evento é uma iniciativa da TD, empresa líder no Brasil no mercado de eventos online, em parceria com a Great Place to Work, o G4 Educação e a Exame. Os patrocinadores são a Factorial, Creditas, VR, Flash Benefícios e a Crescimentum.

