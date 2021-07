Entenda como reforçar a cultura da empresa para o seu time

Em um ambiente com cada vez mais disputa por talentos, mais do que ter uma cultura forte, as empresas têm lidado com o desafio de demonstrar esta cultura e deixar seus valores e pressupostos muito aparentes.

Cumprir este objetivo é o papel dos artefatos. Segundo Edgar Schein, pesquisador e professor do MIT um dos primeiros estudiosos de como os valores das empresas se apresentavam no dia a dia, as culturas organizacionais se dividem em três camadas: pressupostos, valores e artefatos.

Nesta última camada se reúnem os símbolos mais visíveis de uma cultura. “São elementos que ajudam tanto as pessoas de dentro da empresa quanto os observadores externos a entender o que é fazer parte daquele grupo”, afirma Ana Julia Novaes, professora do Decodificando a Cultura, em uma das aulas do curso em que trata sobre o assunto.

A lista de possíveis artefatos é grande e pode ser bem variada, conforme os elementos que a empresa deseja ressaltar.

Eles também desempenham um papel relevante em processos de transformação cultural. A escolha de novos artefatos transmite aos funcionários e ao público externo novas atitudes e objetivos que são valorizados pela organização como um todo.

Ao liberar a entrada de pets no escritório, por exemplo, a companhia está transmitindo a visão de que estimula um modelo mais descontraído e de mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Abaixo destacamos alguns artefatos comuns em muitas organizações e a mensagem que eles transmitem. Essa lista é parte de um material preparado pela Future Dojo que traz esses e outros artefatos com maiores detalhes.

Uso das vagas de estacionamento

O estacionamento pode dar o primeiro sinal sobre como uma empresa encara questões hierárquicas. Vagas exclusivas para profissionais de determinada posição na estrutura, por exemplo, pode indicar que o cargo é algo que faz muita diferença no dia a dia daquele negócio - enquanto ter vagas reservadas para gestantes e pessoas com deficiência, é uma forma de reforçar que não há diferença entre os colabores por cargo e que os direitos dos funcionários são protegidos pela organização.

Escritórios abertos

Outra forma de passar mensagens sobre como a empresa lida com a hierarquia é a planta do escritório. No modelo conhecido como layout de integração, por exemplo, os ambientes são flexíveis e têm mobílias móveis, que permitem que os colaboradores se reúnam de forma confortável e segura. Esse formato extingue os espaços exclusivos da diretoria e as salas de reuniões e visa mostrar uma empresa que valoriza a conexão e a transparência

Apoio amplo

A criação de ações de apoio à saúde física e emocional (como estímulo financeiro para academias, local para descompressão durante a jornada e um canal com psicólogos e apoio jurídico) reforçam uma cultura que coloca o indivíduo como centro do negócio.

Onboardings

Realizar um onboarding estruturado, com adoção de dinâmicas de integração, conversas com as principais lideranças e explicações aprofundadas, deixa claro que a empresa está de fato interessada no funcionário e revela comprometimento com o novo colaborador, o que pode trazer mais engajamento.

