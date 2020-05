Rappi, Porto Seguro e mais 31 empresas contratam estagiários e trainees

Procura por uma vaga de trainee ou estágio? Com o coronavírus, muitas empresas estão adaptando seus processos para serem realizados totalmente online. Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Suzano – estágio

São 70 vagas em seis estados para estudantes com raduação prevista entre julho de 2021 e julho de 2022.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 20 de maio pelo site da Cia de Talentos

Rappi – estágio

Pela primeira vez, a empresa de aplicativo de delivery abriu vagas para estágio no Brasil. Eles procuram estudantes de cursos de engenharia, ciência da computação, economia, administração e publicidade. É necessário ter boa comunicação em inglês e o espanhol será considerado um diferencial, assim como habilidades de Excel.

Salário: 2 mil reais e benefícios

Inscrições: até 22 de maio pelo site

Wittel – trainee de suporte

São vagas para quem está cursando ou é recém-formado em Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Engenharia de Telecomunicações, Sistemas de Informação ou similares. É necessário ter conhecimento intermediário de inglês. É desejável conhecimento em hardware e instalação/configuração de sistemas operacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site do 99 Jobs

DSM – estágio

São 20 vagas de estágio para diversas localidades em todo Brasil para os cursos de Administração de Empresas, Ciências dos Alimentos, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Gestão, Estatística, Farmácia, Matemática, Psicologia, Química e Relações Internacionais.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Rocontec – estágio

São 5 vagas para cidade de São Paulo na construtora para estudantes de engenharia civil e de arquitetura e urbanismo.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

A Amazon tem 10 vagas em São Paulo para diferentes áreas.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Clariant – estágio

São 30 vagas em São Paulo e Suzano para estudantes em diferentes cursos de nível técnico e superior.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Scania – estágio

O programa busca estudantes dos seguintes cursos para estagiar em São Bernardo do Campo (SP): Administração; Economia; Secretariado; Ciências Contábeis; Direito; Engenharias; Comércio Exterior; Psicologia; Gastronomia; Publicidade e Propaganda; Marketing; Comunicação e Jornalismo; Turismo; Arquitetura; Relações Públicas; Sistemas de Informação; Análise de Sistemas; Técnico em Logística; Técnico em Mecânica/Mecatrônica; Técnico em Cozinha/Nutrição. É necessário saber Pacote Office intermediário e ter inglês dos níveis intermediário a avançado.

Salário: não informado

Inscrições: 30 de maio na Cia de Estágios

BMW – estágio

A empresa tem 4 vagas de estágio para Araquari-SC (Engenharias) e para São Paulo (Administração e Finanças).

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 30 de maio pelo site da Companhia de Estágios

DuPont – estágio

São 10 vagas de estágio em São Paulo para estudantes de nível superior de diferentes cursos e áreas.

Salário: bolsa-auxílio com valor compatível ao mercado e benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição, seguro de vida e recesso remunerado.

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Porto Seguro – estágio

A empresa tem oportunidades na área de produtos para estudantes no último ou penúltimo ano de graduação dos cursos de Engenharias (preferencialmente de Produção e da Computação), Ciências da Computação, Economia e Administração.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

BASF – estágio

São vagas em diversas áreas e locais para estudantes de Administração, Agronomia, Economia e Engenharias com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Eles procuram estudantes com conhecimentos intermediários de pacote office e o inglês é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Danone – estágio

A seleção de estágio oferta mais de 25 vagas, distribuídas entre São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG), para estudantes de qualquer curso e formação prevista entre julho de 2021 e julho de 2022. O processo será 100% online.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de junho pela site da 99Jobs

EDP – estágio

São 32 vagas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará para diversas áreas de atuação como jurídico, inovação, comunicação, engenharia e comercialização. Durante a pandemia, a seleção será inteiramente online.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de junho pelo site do Kenoby

TCP – estágio

O Terminal de Contêineres de Paranaguá procura estudantes do período noturno dos cursos de Administração, Contábeis, Economia, Comunicação Social, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Psicologia, Oceanografia e Engenharias. É necessário ter inglês avançado, conclusão do curso prevista para 2021 ou 2022 e Excel intermediário.

Salário: 1.200 reais e benefício

Inscrições: até 9 de junho pelo site do Vagas.com

Mattel – Programa Jump – estágio

São vagas para alunos com conclusão de curso prevista de dezembro de 2012 a julho de 2022 nos cursos de Administração, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. É necessário ter inglês intermediário e espanhol básico.

Salário: 2 mil reais e benefícios

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Brookfield Energia – estágio

Vagas no Rio de Janeiro para estudantes com previsão de formatura para dezembro de 2021 a 2022 nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Marketing, Publicidade e Propagada, Design e Engenharias.

Salário: até 1.667 reais ebenefícios

Inscrições: até 12 de junho pelo site do Vagas.com

Furukawa Eletric – trainee

Vagas de trainee em Curitiba para alunos graduados entre 2018 e julho de 2020. Todos os cursos de graduação são aceitos e é necessário ter inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site da Cia de Talentos

Raízen – estágio

A empresa tem 182 vagas de estágio e 185 de aprendiz nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, marketing, recursos humanos, jurídico, finanças e tecnologia. O programa aceita estudantes de qualquer curso e a seleção será online.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de junho pelo site

Programa Universitário-Empresas – estágio

Programa do Santander reúne mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil.

Salário: mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Fundação Mudes – estágio

São 159 vagas para carreiras em Administração, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Marketing e Comunicação Social. Ainda há vagas para cursos como Direito, Design, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Matemática, Pedagogia e Recursos Humanos, Turismo, entre outros.

Salário: até 1.700 reais e benefício

Inscrições: pelo site da fundação

Fundatec – estágio

São 47 vagas em Porto Alegre e na região Metropolitana para estudantes de nível médio, técnico e superior em diversos cursos.

Salário: até 1.200,00 reais e benefícios

Inscrições: os interessados devem efetuar o cadastro pelo link estagios.fundatec.org.br

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

O processo de contratação vai ser realizado trimestralmente e a primeira turma de selecionados está prevista para começar a trabalhar na IBM no início de março de 2020. Os pré-requisitos incluem formação a partir dezembro de 2020, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, inglês intermediário e estar matriculado em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia. As vagas são para os escritórios da IBM em São Paulo (SP), Hortolândia (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

EY – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga