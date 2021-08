QuintoAndar anuncia mais de 260 vagas de trabalho com home office

Após chegar ao valor de mercado de US$ 5.1 bilhões, o QuintoAndar, plataforma digital para aluguel e compra de imóveis, anuncia a abertura de 260 vagas de emprego. Em relação a 2020, a equipe da startup cresceu 62% e já foram contratadas 1.200 pessoas.

Para auxiliar na expansão do negócio, o time de tecnologia tem mais de 50 das posições abertas. Outro destaque nas contratações será a área de operações.

Em menos de um ano, a empresa ampliou sua presença para as cinco principais regiões do Brasil e agora começará sua expansão internacional, com o México como ponto de partida.

A startup já definiu que seu estilo de trabalho será “remote first”, abrindo a possibilidade de atuação totalmente remota ou híbrida. Assim, as vagas aceitam candidatos de qualquer lugar do país.

Segundo o QuintoAndar, as oportunidades na empresa também não exigem graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um grande diferencial.

Aline Esteves, diretora de pessoas, fala que eles procuram por profissionais criativos e com coragem de fazer o novo.

"Por aqui, estimulamos um ambiente cada vez mais dinâmico e diverso que proporcione desafios enriquecedores para os nossos colaboradores", afirma.

Além do trabalho remoto, os funcionários têm acesso a programas de desenvolvimento profissional e trilhas de carreira. Os benefícios incluem vale-refeição, plano de saúde, licença parental estendida, Gympass, auxílio creche, entre outros.

Confira as vagas pelo site.

