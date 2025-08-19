Quer vender bem? Entenda que o produto importa menos do que a expectativa em torno dele

A antecipação de um lançamento pode ser o motivo pelo qual o público vai engajar com a marca. Marcas que sabem trabalhar esse recurso criam jornadas emocionais que aumentam o desejo e transformam cada etapa do pré-lançamento em um evento por si só.

Essa lógica está presente em diferentes segmentos. Da indústria da moda às gigantes da tecnologia, prévias enigmáticas, contagens regressivas e campanhas de pré-venda despertam a sensação de que algo grande está por vir. O público passa a se sentir parte de uma descoberta, e não apenas consumidor final.

Como usar a antecipação na sua estratégia

O primeiro passo é construir uma narrativa envolvente. Soltar pequenas pistas, mostrar bastidores ou compartilhar insights do processo de criação cria conexão emocional e mantém a atenção voltada ao que vem depois.

Em seguida, é importante oferecer momentos de interação, como:

Enquetes

Desafios

Campanhas de pré-cadastro

Isso faz com que a ação não apenas colete dados valiosos, mas também reforce o sentimento de exclusividade para quem acompanha desde antes.

Outro ponto-chave é definir um calendário estratégico. Ao planejar cada revelação — da prévia até a apresentação final —, a marca consegue manter o interesse em alta e evitar a perda de relevância no meio do caminho.

Por fim, garantir que o lançamento esteja à altura da expectativa criada é fundamental. Surpreender positivamente o público reforça a confiança e aumenta as chances de fidelização.

