Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as mais de 800 vagas de trabalho home office

De acordo com dados da CBRE, empresa de serviços imobiliários, o mercado de escritórios nas principais cidades do Brasil teve um desempenho notável no último trimestre, refletindo tendências e movimentos do mercado de trabalho.

Em São Paulo, a absorção bruta trimestral de escritórios aumentou em 48,4%, marcando o sexto maior resultado trimestral já registrado. O retorno ao trabalho presencial impulsionou essa tendência, especialmente na região da Marginal Pinheiros.

Mesmo com essa alta demanda por trabalho no escritório, há profissionais que não querem mais trabalhar sob esse regime e buscam por trabalhos home office, que os permitam trabalhar de qualquer lugar do mundo.

Para ajudar nessa busca, selecionamos algumas vagas remotas que estão disponíveis. Veja os requisitos:

Alice

Com atuação em São Paulo, a Alice é uma empresa de tecnologia com foco em saúde que, de forma personalizada, realiza a gestão da saúde de seus membros. Desde 2022 a empresa anunciou a modalidade ‘remote-first” como forma de atuação, e está com 4 posições abertas:

Creative Designer

Engenheira de Software Senior (vaga exclusiva para mulheres)

Senior Backend Engineer

Senior Software Engineer

Inscrições: acesse os detalhes das vagas no portal de vagas da Alice.

Arco Educação

A Arco é uma companhia brasileira focada em soluções educacionais para o ensino básico que desenvolve conteúdo, tecnologia e serviços para mais de 1.3 milhões de alunos e +5.000 escolas privadas de todo o país, abrangendo os segmentos da educação infantil ao ensino médio.

Além de permitir trabalho remoto para determinadas funções, a empresa ainda oferece benefícios como auxílio alimentação e/ou refeição, plano de saúde e odontológico, licença maternidade e paternidade estendida, auxílio creche para mães, entre outros.

Entre as oportunidades abertas estão:

Data Analytics Sr.

Design Lead - afirmativa para mulheres

Design Lead II

Estágio Tech Recruiter

Pessoa Analista de Marketing II

Pessoa Assistente de Relacionamento com Cliente

Pessoa Desenvolvedora Frontend Pl - React

Pessoa Editora de Arte

Product Design Pl

Product Marketing Jr.

Tech Recruiter Pl

Inscrições: veja os detalhes das vagas no site da Remotar.

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma de benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, porém permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gypass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Entre as oportunidades abertas estão:

Pessoa Analista de Governança de Dados Sênior

Pessoa Coordenadora de Marketing de Performance

Pessoa Desenvolvedora Back-End Pleno

Pessoa Desenvolvedora Front-End Pleno | Preferência para Mulheres

Pessoa Engenheira com foco em confiabilidade de sites / SRE Sênior

Pessoa Supervisora de KYC (Prevenção a Fraude)

Product Designer Sênior | Preferência por Pessoas Negras

Tech Manager | Exclusiva para Mulheres e/ou Pessoas Negras

Inscrições: os detalhes das vagas você encontra na página de vagas da Caju.

CloudWalk

A CloudWalk, empresa brasileira com representantes também nos EUA e Canadá, é uma das fintechs que mais cresceu nos últimos anos. Especializada em soluções de pagamentos para pequenas e médias empresas, a empresa atingiu status de unicórnio e é avaliada em mais de U$S 2 bilhões na última rodada de investimento.

A empresa, que possibilita atuação 100% remota, está com diversas vagas abertas nas áreas de Programação, Produto, Dados e Operações.

Inscrições: veja no site da Remotar as vagas remotas da CloudWalk.

Funcional Health Tech:

A Funcional Health Tech está com oportunidades para quem busca crescer profissionalmente com o propósito de cuidar do maior bem de todas as pessoas: a saúde. A empresa oferece soluções tecnológicas e inteligência para atuar no ecossistema de saúde, desde a indústria farmacêutica, operadoras e corretoras, até a gestão desta área em empresas.

Para quem se identifica com a área, a Funcional tem 11 vagas abertas para os estados de SP, RJ e RS, com modelo de contratação no formato híbrido e remoto - anywhere office. Entre os cargos estão: analista de projetos, product owner, analista de atendimento, entre outros.

Para os colaboradores, são oferecidos diversos benefícios flexíveis para a saúde, família e para uma rotina mais saudável.

Inscrições: para se inscrever, basta acessar o link da página de vagas da Funcional Health Tech e selecionar a vaga e local desejado.

Motz

A Motz é uma transportadora digital que agiliza e simplifica a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores. Por meio de ferramentas tecnológicas, a empresa monitora e acompanha todo o processo de transporte das cargas.

A loghtech foi criada em 2020 pela Votorantim Cimentos para realizar o transporte de cargas de fornecedores da cimenteira até suas fábricas.

A empresa conta atualmente com vagas em aberto no regime híbrido e remoto. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa.

Inscrições: Para se inscrever, basta acessar a página de vagas da Motz e selecionar a vaga e local desejado.

Tractian

A Tractian é uma empresa de tecnologia que atua no monitoramento de possíveis falhas no sistema de produção por meio de inteligência artificial, o que ajuda fábricas a economizar até 30% do orçamento de manutenção com a contratação dos serviços.

A startup possui escritórios em São Paulo, Atlanta (Estados Unidos) e Cidade do México (México), porém, para a maioria das posições ela oferece a modalidade de trabalho 100% remota.

Veja as posições remotas:

Quality Assurance Developer

Senior Graphic Designer

Senior Machine Learning Engineer

Senior Data Scientist - Vibration Analysis

Senior Data Scientist

Senior Data Engineer - DSP for Energy Analysis

Senior Data Engineer - DSP for Vibration Analysis

Senior Data Engineeer

Talent Acquisition Specialist - SAles & Marketing (vaga remota para México)

UX/UI Designer

Inscrições: acesse a página de vagas Tractian.

Turing

Para quem trabalha com tecnologia e está em busca de uma oportunidade internacional, a Turing está com mais de 800 vagas para diversas áreas e senioridades.

A empresa possui sede nos Estados Unidos, mas conta com uma equipe de talentos global para atender alguns dos maiores clientes de tecnologia ao redor do mundo.

Inscrições: veja as mais de 800 vagas remotas e internacionais no site da Remotar.

Will Bank

O Will Bank é um banco digital que oferece cartão de crédito e débito sem anuidade, além de tarifas bancárias atrativas. A empresa possui escritório em São Paulo, porém oferece atuação 100% remota, além de diversos benefícios como cartão Flash, auxílio home office, plano de saúde e odontológico, entre outros.

Vejas as oportunidades:

Analista Pleno de Controladoria

Business Analytics Pleno/Senior

Data Analytics Junior

Especialista de controladoria

Mobile Software Engineer

Pessoa Coordenadora Peolpe Analytics

Pessoa Estagiária em Controladoria

Staff Engineer - Martech

Inscrições: acesse o site da Remotar para se inscrever nas vagas da Will Bank.