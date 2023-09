11 franquias a partir de R$ 5 mil para empreender de qualquer lugar do mundo

Já imaginou trabalhar para uma empresa que te oferece a possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo em que faz sua gestão? As franquias despontam como uma ótima opção de investimento. Segundo os dados do balanço final do último ano, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), aponta que o setor de franquias teve um bom desempenho e fechou 2022 com alta de 14,3% em comparação aos resultados do ano anterior.

Algumas franquias brasileiras passaram pelo processo de internacionalização da marca para permitir a praticidade de investimento estando em solo estrangeiro.

Conheça abaixo 11 franquias que nasceram no Brasil e expandiram para outros continentes, oferecendo oportunidades para você trabalhar de qualquer lugar do mundo:

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e que oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 350 operações, sendo três nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape. A marca tem a perspectiva de fechar o ano com um crescimento de 33% e 80 unidades vendidas.

Investimento inicial: US$ 50 mil (incluso taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: US$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi e Arábia Saudita, além de unidades previstas para Andorra, África do Sul e Dubai.

Investimento inicial: de US$50 a US$250 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: US$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Para a rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, o trabalho de internacionalização começou há pouco mais de um ano, em Lisboa, capital de Portugal, oferecendo sanduíches e refeições saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A unidade realiza distribuição de comida congelada, delivery à lojas físicas, em shoppings centers e ruas. Segundo a rede, outros países já estão com lojas à venda para a operação, como Espanha, Itália, Estados Unidos e México.

Investimento inicial valor para quem vai comprar um unidade fora do país: € 70 mil euros (incluso obra, equipamentos, treinamento, estoque inicial e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: € 30 mil euros

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Anjos Colchões e Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que atualmente conta com mais de 270 operações vendidas e está presente em 21 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de 500 mil reais

Faturamento médio mensal: USD 40 a 60 mil

Prazo de retorno: 8 a 24 meses

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. A rede conta com 20 unidades, sendo 18 no Brasil, uma no Uruguai e uma no Canadá.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil (38.084 pesos uruguaios) (1.378 dólares canadenses) (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de abertura)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 9,5 mil (72.358 pesos uruguaios) (2.619 dólares canadenses)

Prazo de retorno: até 18 meses (em todos os países)

Calçados Bibi

Seguindo o objetivo de chegar a 100 operações internacionais até 2030, a maior rede de calçados infantis do Brasil, a Calçados Bibi, amplia a atuação na América Latina, com a abertura da 10ª loja no Peru. Inaugurada na primeira quinzena de agosto, a unidade faz parte da estratégia da marca de levar os calçados fisiológicos com tecnologia brasileira para países da América Latina e da Europa. Ao todo, a empresa já conta com 20 pontos de vendas no exterior. A Bibi é referência na produção de calçados com tecnologias que permitem o desenvolvimento natural e saudável dos pés dos pequenos. No Brasil, a marca está presente em mais de 130 pontos, além de possuir um e-commerce próprio e atuar com mais de 3 mil parceiros multimarcas.

Investimento inicial: U$ 130 mil (incluindo taxa de franquia, instalação, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: entre U$D 17 mil e U$D 35 mil

Prazo de retorno: 36 meses

Casa do Construtor

Já no caso da Casa do Construtor, difundir os benefícios dos conceitos de ressignificação da posse e da economia compartilhada para além das fronteiras brasileiras faz parte dos planos de expansão da marca. Com mais de 600 unidades – sendo cinco no Paraguai e duas no Uruguai –, a maior rede de franquias de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina deu início ao processo de internacionalização, em 2018, por Assunción, capital paraguaia. A marca planeja chegar até o final de 2025 a outros países da América Latina, como México, Argentina, Bolívia, Panamá, Chile, Peru e Colômbia, estendendo sua atuação também para a Europa, iniciando por Portugal e Espanha.

Investimento inicial: US$ 200 mil (incluso taxa de franquia, compra dos equipamentos (kit inicial), pequena reforma do ponto comercial, compra de móveis, compra de um veículo para entregas, capacitação inicial, computadores, fachada, adequação visual)

Faturamento médio: cerca de 8% do valor investido em máquinas e equipamentos. Por exemplo, desses US$ 200 mil, US$ 80 mil são investimentos em máquinas e equipamentos.

Prazo de retorno: cerca de 24 meses a 30 meses

Mr.Cheney

No segmento de Alimentação, o Mr. Cheney - primeira rede de franquias de cookies e sobremesas tipicamente americanas – tem analisado o mercado europeu e da América do Norte para investir na internacionalização. “Principalmente Portugal e os Estados Unidos.

Investimento inicial: US$ 250 mil a US$ 380 mil (incluindo taxa de franquia, instalações, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento médio mensal esperado: US$ 45 mil a US$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Solário Piscinas

A Solário Piscinas conta com a tradição de mais de 30 anos de mercado oferecendo um amplo leque de opções e sempre trazendo novidades em piscinas de fibra, spas, sistemas filtrantes e acessórios em geral. Hoje está entre as cinco maiores fabricantes de piscinas do Brasil com quatro fábricas. Recentemente abriu a primeira unidade no exterior, em Gainesville, Flórida (EUA).

Investimento inicial para quem vai comprar uma unidade fora do país: US$ 21 mil, está incluso o aluguel e adequação do ponto comercial, estoque inicial e desenvolvimento da plataforma de e-commerce.

Faturamento médio mensal: US$ 50 mil dólares

Prazo de retorno: 8 meses

Crepefy

A Crepefy é especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Já está em processo de implantação uma unidade em Orlando (EUA), e também uma unidade em Lisboa (Portugal), com modelo de loja de rua, previstas para serem inauguradas ainda este ano.

Investimento inicial valor para quem vai comprar uma unidade fora do país: US$ 50 mil dólares (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: US$ 30 mil dólares (Orlando) e € 25 mil euros (Lisboa)

Prazo de retorno: de 9 a 18 meses

Sóbrancelhas

Rede de estética facial, conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina, sendo 1 na Bolívia, 22 na Argentina e 1 unidade na Europa, em Portugal na cidade de Coimbra. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. A rede possui os seguintes serviços: Extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.