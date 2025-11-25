Carreira

Quer melhoras as vendas no seu negócio? Use esses comandos no ChatGPT e conquiste mais clientes.

Ferramentas de IA podem treinar comunicação, refinar abordagens e elevar a performance de vendedores em todas as etapas de venda e negociação

Prompts que podem te ajudar a fechar negócio (Thamrongpat Theerathammakorn/Getty Images)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 12h15.

A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para quem trabalha com vendas. De criar pitches mais persuasivos a treinar respostas para objeções difíceis, ferramentas como ChatGPT podem ajudar vendedores a aprimorar sua comunicação, sua abordagem comercial e até sua confiança nas conversas com clientes.
A seguir, veja uma lista de prompts prontos para usar no dia a dia e elevar a performance nas negociações.

1. Prompt para melhorar o pitch de vendas

“Transforme este pitch em três versões diferentes: uma curta de 20 segundos, uma de 1 minuto e uma mais completa para apresentação.”

Esse comando ajuda o vendedor a adaptar seu pitch para diferentes situações, desde aquela conversa rápida no elevador até uma apresentação mais longa para fechar contrato.

Com a IA, dá para testar versões, ajustar a linguagem e encontrar o formato mais convincente para cada tipo de cliente.

2. Prompt para treinar respostas a objeções

“Liste as principais objeções que clientes costumam ter ao comprar [produto/serviço] e me ajude a respondê-las de forma convincente.”

Objeções são parte natural de qualquer venda. Usando esse comando, o vendedor consegue mapear os principais pontos de resistência dos clientes e treinar respostas mais claras, seguras e estratégicas.

É uma forma prática de transformar dúvidas em oportunidades.

3. Prompt para estudar melhor o cliente e personalizar abordagens

“Simule a rotina de um cliente com esse perfil [descreva] e liste oportunidades onde meu produto faria diferença.”

Vendas personalizadas convertem mais. Esse comando permite simular a rotina real do cliente para descobrir onde o produto pode resolver problemas específicos.

Isso melhora o repertório, afina o discurso e deixa o atendimento mais consultivo.

3.1 Prompt específico para lidar com cliente difícil

“Simule um cliente difícil, levantando objeções fortes sobre preço, urgência e confiança. Quero treinar minhas respostas.”

Treinar com um “cliente difícil” na IA ajuda a desenvolver calma, técnica e improviso.

O vendedor experimenta cenários tensos, como pressão por preço ou desconfiança, e aprende a responder de forma firme, profissional e empática.

É um ótimo exercício para aumentar confiança nas situações mais desafiadoras.

