Quer aprender sobre inteligência artificial sem gastar muito? Esses 7 recursos podem ajudar

Com o nascimento de uma nova tecnologia, o medo de ficar para trás também surge nos profissionais. Foi assim com a chegada do computador, da internet e dos smartphones. E não é um medo sem motivo. Estar por dentro das inovações tecnológicas é essencial para o sucesso de qualquer carreira.

Com a inteligência artificial não foi diferente. Quando o ChatGPT foi lançado, em 2022, não demorou muito para que o tema se tornasse o centro das atenções nas redes sociais, nas conversas entre amigos e no meio corporativo. E com ele também veio a necessidade – e exigência das empresas – por uma capacitação na área.

No entanto, ao contrário de inovações passadas, o acesso ao conhecimento sobre essa tecnologia nunca esteve tão fácil. Abaixo, elencamos sete recursos essenciais para quem deseja aprender mais sobre inteligência artificial gratuitamente (ou, pelo menos, gastando bem pouco). Confira.

1. Participe de comunidades e grupos de discussão

Participar de comunidades virtuais dedicadas à inteligência artificial pode ser uma excelente forma de aprender sobre o tema. Nesses espaços, além de conhecer as experiências de outros profissionais, é possível obter respostas para dúvidas, discutir sobre tendências e avanços e criar projetos em grupo.

2. Faça leituras sobre o tema

Não faltam opções de livros sobre inteligência artificial. Apesar da tecnologia ter se popularizado nos últimos anos, faz tempo que especialistas se debruçam sobre esse assunto. E essa é uma ótima forma para aprender sobre o tema. Dos clássicos aos modernos, abaixo estão algumas opções de leituras relacionadas.

“Introdução à inteligência artificial: uma abordagem não técnica”, de Tom Taulli;

“Futuro presente: o mundo movido à tecnologia”, de Guy Perelmuter;

“Inteligência artificial”, de Kai-Fu Lee;

“Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence”, de Max Tegmark.

3. Participe de treinamentos virtuais

Participar de treinamentos não é apenas uma forma de ganhar conhecimento aprofundado e desenvolver habilidades práticas de maneira acessível, mas também um caminho para tornar o currículo mais atrativo para os recrutadores – especialmente se estes treinamentos oferecerem algum tipo de certificado de conclusão.

Participar de treinamentos não é apenas uma forma de ganhar conhecimento aprofundado e desenvolver habilidades práticas de maneira acessível, mas também um caminho para tornar o currículo mais atrativo para os recrutadores – especialmente se estes treinamentos oferecerem algum tipo de certificado de conclusão.

E outra boa notícia é que o programa cabe no orçamento.

4. Acompanhe canais de YouTube

O YouTube está repleto de tutoriais sobre inteligência artificial. Mesmo para os autodidatas, é comum ter dificuldades na hora de usar certas ferramentas. Por meio desses conteúdos, que abrangem desde conceitos básicos até as técnicas mais avançadas, é possível desenvolver habilidades em IA gratuitamente.

5. Inscreva-se em competições de tecnologia

Participar de competições é um caminho interessante para quem deseja, sobretudo, ganhar conhecimentos práticos. Nelas, problemas reais precisam ser solucionados e isso exige a aplicação de muitas muitas técnicas de IA, machine learning e deep learning, reforçando o aprendizado.

6. Acompanhar a publicação de artigos científicos

Ler artigos científicos pode ser interessante para quem deseja manter-se atualizado sobre os avanços da IA. É por meio desses documentos que novas descobertas e experimentos são divulgados. Aqueles que acompanham esses materiais têm acesso às informações mais recentes e inovadoras na área.

7. Aprender com bibliotecas de open-source

É possível encontrar sites que disponibilizam o código-fonte de softwares para que qualquer pessoa possa ver, usar, modificar e distribuir – são as bibliotecas de open-source. Usar essas ferramentas permite trabalhar em projetos reais e ganhar experiência prática com tecnologias de IA. Para quem deseja entender como aplicar teorias em situações do mundo real, esses sites podem ajudar.

