Empregadores estão dispostos a pagar 47% a mais para profissionais com esta habilidade

Desde 2023, o especialista em inteligência artificial (IA) ocupa a primeira posição da lista de “profissões emergentes” (isto é, aquelas com maior potencial para criação de vagas até 2027) do Fórum Econômico Mundial. Mas o órgão não é o único a projetar um futuro otimista para o setor.

Uma pesquisa da AWS em parceria com a Access Partnership mostrou que praticamente todas (97%) as empresas pretendem adotar alguma solução de IA nos próximos cinco anos – mas mais da metade (68%) delas relatou ter dificuldades para encontrar talentos qualificados no setor.

Não à toa, o mesmo estudo revelou que os empregadores estão dispostos a pagar 47% a mais para atrair profissionais com conhecimento em inteligência artificial para seus times.

“Embora os empregadores estejam dispostos a pagar em média 47% mais por trabalhadores de TI com competências em IA, o estudo concluiu que os benefícios salariais se estenderão a todos os departamentos”, diz um conteúdo que repercute o relatório no site da Amazon.

Em suma: a demanda por profissionais com conhecimento em inteligência artificial não para de crescer e as empresas estão dispostas a remunerar muito bem esse pessoal, mas, ainda assim, têm dificuldade para encontrá-los.

a Faculdade EXAME vem investindo na produção de cursos de especialização sobre inteligência artificial – e foi pioneira ao trazer para o mercado o primeiro MBA em Inteligência Artificial para Negócios do país, além de cursos de extensão e até uma graduação sobre o tema.

A novidade da vez é o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório (com direito a certificado)

