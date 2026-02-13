Carreira

Quatro pilares da comunicação que impactam desempenho e promoção

Antes da primeira palavra, profissionais já estão comunicando posicionamento, autoridade e capacidade de execução

Getty Images

Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h06.

Ideias consistentes nem sempre ganham tração nas empresas. Em reuniões decisivas, é comum que argumentos técnicos bem estruturados percam espaço para apresentações conduzidas com mais presença

O problema não está no conteúdo, mas na forma como ele é percebido. Julgamentos sobre confiança, competência e credibilidade começam a ser formados antes mesmo que alguém fale, com base na postura e na linguagem corporal

No contexto corporativo, comunicação assertiva combina quatro pilares centrais. As informações foram retiradas de CNBC Make It staff.

Comunicação clara é um dos ativos mais valorizados no ambiente corporativo. Um curso online e gratuito aprofunda técnicas práticas de persuasão e apresentação em apenas 3 horas

1. Pensamento

Organizar ideias de forma lógica aumenta a percepção de domínio e capacidade estratégica. Profissionais que apresentam raciocínio claro tendem a gerar maior valor percebido sobre seus resultados e recomendações.

2. Persuasão aplicada

Influenciar públicos estratégicos não depende apenas de dados, mas da forma como eles são apresentados. Técnicas de apresentação impactante ampliam engajamento e facilitam tomada de decisão, sobretudo em projetos que exigem alinhamento entre áreas.

3. Gestão emocional

Sinais visíveis de ansiedade podem comprometer mensagens relevantes. Preparação emocional e técnica reduz interferências que enfraquecem argumentos, especialmente sob pressão.

4. Linguagem não verbal

Postura, contato visual e controle de movimentos comunicam status e presença. Saber ler os sinais da audiência permite ajustes em tempo real, aumentando a eficácia da interação.

Comunicação verbal e não verbal moldam a percepção de liderança. Um curso online gratuito aprofunda como desenvolver essas competências de forma prática

Comunicação clara é critério de desempenho — não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

O curso online e gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho aprofunda essas competências em 3 horas de conteúdo objetivo, com base em especialistas reconhecidos internacionalmente e certificado ao final.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo

