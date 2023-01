Pela diversidade, Arezzo vai subsidiar faculdade de funcionários negros

A Arezzo&Co, grupo que reúne as marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Reserva e My Shoes, Carol Bassi e Vans, está avançando com sua estratégia de diversidade e inclusão e irá realizar várias iniciativas em 2023.

Uma dessas ações vai ser oferecer 300 bolsas de estudos para cursos tecnólogo, de graduação ou pós-graduação e inglês para os funcionários negros da companhia.

O objetivo do programa é desenvolver e acelerar a carreira dos talentos negros da empresa. As bolsas de tecnólogo contemplam as áreas de gestão de marketing, RH, financeira e logística.

Já os cursos de graduação disponíveis serão contábeis e administração e, para pós-graduação, são mais de 300 cursos diferentes para escolher.

A jornada de diversidade e inclusão da Arezzo&Co começou ainda em 2021, quando a empresa realizou seu primeiro Censo de Diversidade, mapeando a sua força de trabalho.

Em 2022, foi realizado o segundo Censo, desta vez integrando todas as empresas do grupo. Com engajamento de 85%, o resultado da pesquisa possibilitou que a Arezzo&Co traçasse uma estratégia mais clara para ações de diversidade tanto internas quanto externamentes.

Prova disso é que em 2022 a remuneração variável dos executivos C-Level da companhia levava em consideração metas de diversidade, como forma de engajar a liderança para o tema.

Para capacitar o restante do time, ao longo de todo o ano passado foram realizadas treinamentos de letramento racial e sensibilização, incluindo as operações de varejo e franquias.

Ao todo, foram mais de 70 horas de formação focada no tema de Diversidade e Inclusão, destas 42 horas foram focadas na pauta racial, contemplando mais de 10.500 funcionários e franqueados até o momento.

No segundo semestre de 2022, a Arezzo&Co contratou a consultoria da especialista em Igualdade Racial, Patrícia Lima, que desenvolveu um trabalho de direcionamento das ações afirmativas do grupo.

Entre as ações tomadas desde então está a definição de metas de diversidade e a formação antirracista na moda para liderança e funcionários que tem carga horária de 12 horas.

“A sensibilização e letramento são ações contínuas, pois somente com o conhecimento é que vamos avançar na agenda”, diz Suelen Joner, líder de Sustentabilidade da Arezzo&Co,

Outra grande iniciativa afirmativa em andamento é o programa de estágio focado para pessoas negras. Ele teve início em outubro e disponibilizou 30 vagas de estágio em diversas áreas do corporativo de São Paulo e Rio Grande do Sul.

O programa terá duração de 12 meses e oferece formação técnico-comportamental, além de mentoria de carreira e acesso a uma trilha de desenvolvimento focada nos temas mais relevantes para o mercado de trabalho.

"Estamos investindo e nos estruturando em uma série de ações afirmativas, com metas e estratégias para atingi-las, com um time dedicado a esta frente, para que a inclusão aconteça de dentro para fora e de forma genuína”, afirma Suelen.

