BRF e Gama Academy estão com 70 vagas para curso online de programação; há chance de emprego

A BRF por meio do Instituto BRF, associação privada responsável por direcionar os investimentos sociais da gigante do setor alimentício, está oferecendo de 70 bolsas de estudos para um curso de introdução à programação exclusivo para pessoas com deficiência.

O projeto, que acontece em parceria com a Gama Academy, escola de tecnologia, contará com três fases: atração dos candidatos (as); seleção com testes de validação e treinamento imersivo; e especialização. O modelo de aprendizado consiste na seguinte estrutura:

Aulas assíncronas, síncronas e mentoria;

81 horas de conteúdo em Desenvolvimento Starter e 135 horas de conteúdo em React e .NET;

Metodologia imersiva e transformadora;

Desafios práticos individuais e em grupo;

Desenvolvimento de hard e soft skills;

Ao final do curso, a BRF contratará 25 funcionários, que passarão por uma nova trilha de aprendizado, com foco na especialização de React e .NET

“No Instituto BRF acreditamos na importância de fortalecer a especialização por meio da educação e promover desenvolvimento social. A parceria com a Gama Academy contribuirá com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, de forma conectada às necessidades de formação de profissionais de tecnologia”, afirma Raquel Ogando, diretora executiva do Instituto BRF.

Quem pode se inscrever no curso de programação da BRF e Gama Academy?

A iniciativa é destinada a pessoas com deficiência física ou intelectual com laudo comprobatório, idade maior ou igual a 18 anos, ensino médio completo e que residam em território brasileiro. Não há necessidade de conhecimento prévio em programação. As aulas e mentorias serão online e ao vivo.

O conteúdo do curso abrange Lógica de Programação; Introdução à .NET; HTML + CSS; programação na linguagem JavaScript; e GIT. Ao final do curso, os alunos devem realizar um teste de conclusão de curso, com o objetivo de colocar em prática todo o conceito aprendido durante a jornada em um projeto real da BRF.

Como se inscrever no curso de programação da BRF e Gama Academy?

Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de fevereiro por meio do link.

