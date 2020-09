Programa Progredir tem mais de 14 mil vagas de emprego

Com o objetivo de facilitar o encontro entre candidatos a postos de trabalho e empresas que estejam em busca de funcionários, o programa Progredir acumula mais de 14 mil vagas de emprego abertas.

Iniciativa do governo federal, o programa tem foco nas famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Bolsa Família.

Além do encaminhamento ao mercado de trabalho, o Progredir tem ações de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo.

As milhares de oportunidades são voltadas a profissionais de diversas áreas e de todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho estão distribuídos por todo o país.

Para concorrer a uma vaga, é necessário se inscrever no site do programa.