Programa dá bolsas integrais para estudar na China (e não pede mandarim)

Estão abertas até o dia 21 de setembro as inscrições para a sexta turma do programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para um curso de mestrado em Global Affairs na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim, e considerada a melhor universidade entre os países emergentes. A seleção acontece em novembro deste ano e o tem início em agosto de 2022.

Com a duração de um ano, o mestrado tem três pilares curriculares principais: “Liderança” (aulas e workshops em áreas como negócios, empreendedorismo, ciência política e psicologia), “China” (instituições políticas, cultura e desenvolvimento chinês nos últimos 40 anos) e “assuntos globais” (relações internacionais e políticas públicas, com enfoque no papel da China no mundo).

Segundo Frederico Menino, representante de admissions do programa, o objetivo de longo prazo do Schwartzman Scholars “é recrutar e fomentar uma rede altamente qualificada de líderes de todo o mundo para atuarem em diversas áreas de relevância global – negócios, política, filantropias, ciências, etc“. Não é necessário ter formação prévia em nenhuma dessas áreas para concorrer, nem dominar mandarim, já que todas as aulas serão em inglês.

O que o Programa Schwarzman Scholars inclui

As bolsas de estudo cobrem todos os custos do mestrado e incluem passagens áreas para a China, moradia no campus universitário, alimentação, seguro-saúde e um computador pessoal. Há também uma quantia adicional para cobrir despesas adicionais de custo de vida e viagens pela China. O valor era de US$ 5 mil, mas como as aulas atualmente estão ocorrendo remotamente por causa da pandemia de COVID-19, ele deve mudar para o próximo ano.

De acordo com Frederico, o Schwarzman Scholars se diferencia de outros programas mais tradicionais na área de Relações Internacionais por seu “claro enfoque em China e no entendimento de uma ordem global ‘pós-Ocidental’“. O fato de ser um programa de bolsas integrais, com alunos vivendo e convivendo num campus construído especificamente para ele, e o foco do programa em “Liderança”, com disciplinas e práticas pedagógicas transdisciplinares, também fazem com que ele se destaque.

Como se candidatar

São elegíveis candidatos que tenham mais de 18 e menos de 28 anos (até agosto de 2022), graduação completa e proficiência na língua inglesa, que deve ser comprovada por meio de exames como TOEFL (com nota mínima de 100 no teste iBT , ou de 600 no teste em papel ) ou IELTS (cuja nota mínima, para o programa Schwarzman, é 7).

Os interessados devem enviar três cartas de recomendação, dois essays (um personal statement com detalhes sobre as habilidades de liderança do estudante, e um texto sobre atualidades), além de histórico escolar completo e currículo. Opcionalmente, também podem gravar um vídeo de até um minuto apresentando-se.

“De modo geral, o que caracteriza todos estes excepcionais indivíduos é a ambição de trilhar carreiras de impacto em suas áreas de atuação e buscar contribuir para um maior entendimento da China e seu papel no Século 21″, diz Frederico. Ele recomenda aos interessados que comecem suas candidaturas cedo, informem-se tanto quanto possível sobre o programa e sua missão, escolham bem seus recomendadores e envolva-os o máximo possível no processo de redação dos essays.

Os selecionados para a rodada de entrevistas do processo serão comunicados novembro. Nas etapas de seleção, “é importante estar bem atualizado sobre as principais notícias do momento e, sobretudo, focar no seu ‘leadership pitch'”, recomenda Frederico. “Auto-confiança, coesão e sofisticação ao apresentar argumentos são a chave do sucesso nas entrevistas“, explica.

Mais informações sobre o processo e os requisitos necessários para a candidatura podem ser vistas neste link.

Quer saber mais sobre o programa Schwarzman?

Para estudantes interessados no programa, o Schwarzman Scholars realizará uma série de webinars com mais informações sobre as aulas e o processo de candidatura. Os eventos acontecem nos dias 29 de Abril, 5 e 11 de maio e estão acessíveis aqui. Abaixo, veja um vídeo nosso com o representante de admissions do programa, Frederico Menino, respondendo as principais perguntas sobre o as bolsas e explicando o perfil de candidato buscado pelo Schwarzman.

E o coronavírus?

Apesar das dificuldades provocadas pela pandemia, o programa Schwarzman Scholars continua acontecendo. Por enquanto, a organização continuará a realizar normalmente o processo seletivo para a próxima turma e a acompanhar a situação para voltar à experiência normal de aulas. Portanto, para quem pensa em se candidatar para a próxima edição do programa — que, afinal de contas, só deve começar em 2022 — não deve haver problemas.

Este conteúdo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.