Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Profissionais que crescem com IA sabem quando duvidar dela

Chatbots como o ChatGPT tendem a validar as opiniões do usuário e essa concordância pode enfraquecer o pensamento crítico, uma habilidade essencial para quem deseja crescer profissionalmente

Chatbots, decisões e atenção redobrada (Getty Images)

Chatbots, decisões e atenção redobrada (Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05h10.

Eles respondem rápido e parecem imparciais, mas por trás da simpatia dos chatbots de inteligência artificial, há um padrão que merece atenção: a tendência de concordar com tudo. Essa validação constante pode soar como apoio, mas também pode induzir a um erro comum: confundir empatia com imparcialidade. As informações foram retiradas do The New York Times.

Foi o que aconteceu com Emily Willrich, de 23 anos, ao usar o ChatGPT para definir, com sua colega de quarto, quanto cada uma deveria pagar pelo aluguel de um apartamento em Nova York.

A IA concordou com os dois lados, dependendo da pergunta.

Primeiro disse que o justo era incluir as áreas comuns no cálculo. Depois, disse que o certo era considerar apenas o tamanho dos quartos. O resultado? Mais confusão do que consenso.

Esse padrão não é falha do sistema, é parte da lógica dos modelos generativos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

A IA aprende a prever a próxima palavra com base em padrões linguísticos e busca agradar o usuário. O problema surge quando essa validação constante começa a substituir o contraditório. Em vez de expandir perspectivas, reforça certezas.

Pesquisadores alertam: esse tipo de interação pode impactar habilidades sociais e profissionais.

A ausência de discordância, ainda que sutil, pode reduzir a disposição para ouvir críticas, rever ideias e construir decisões mais sólidas.

É possível configurar a IA para questionar suas suposições, pedir que destaque pontos fracos do seu argumento ou até adotar uma postura mais analítica.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Também vale lembrar: em momentos de dúvida, buscar perspectivas humanas continua essencial, como aponta o Dr. Rian Kabir, que atuou no Comitê de Tecnologia da Informação em Saúde Mental da Associação Americana de Psiquiatria.

"Eles mostram perspectivas às quais você, por natureza, está fechado. O feedback é como corrigimos as coisas no mundo."

À medida que a inteligência artificial se integra à rotina profissional, usá-la de forma crítica é mais do que um diferencial, é uma nova forma de se qualificar. Afinal, crescer na carreira depende não só de boas ideias, mas da capacidade de colocá-las à prova.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

   QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Quer saber quais são IAs estão dominando o mundo corporativo?

Da Magalu à Amazon: a busca por milhares de temporários para Black Friday

Quais setores devem pagar os maiores salários em 2026?

McDonald’s abre 420 vagas afirmativas para PcDs

Mais na Exame

BTG Insights

BTG Pactual lança simulador financeiro gratuito que ajuda a planejar sua aposentadoria

Esporte

'O pior dia da minha vida', diz Bortoleto após abandonar GP do Brasil

Mundo

Presidente da Bolívia empossa gabinete sem participação de indígenas

Brasil

Moradores relatam pânico e recomeço após tornado: 'É indescritível'