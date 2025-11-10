Eles respondem rápido e parecem imparciais, mas por trás da simpatia dos chatbots de inteligência artificial, há um padrão que merece atenção: a tendência de concordar com tudo. Essa validação constante pode soar como apoio, mas também pode induzir a um erro comum: confundir empatia com imparcialidade. As informações foram retiradas do The New York Times.

Foi o que aconteceu com Emily Willrich, de 23 anos, ao usar o ChatGPT para definir, com sua colega de quarto, quanto cada uma deveria pagar pelo aluguel de um apartamento em Nova York.

A IA concordou com os dois lados, dependendo da pergunta.

Primeiro disse que o justo era incluir as áreas comuns no cálculo. Depois, disse que o certo era considerar apenas o tamanho dos quartos. O resultado? Mais confusão do que consenso.

Esse padrão não é falha do sistema, é parte da lógica dos modelos generativos.

A IA aprende a prever a próxima palavra com base em padrões linguísticos e busca agradar o usuário. O problema surge quando essa validação constante começa a substituir o contraditório. Em vez de expandir perspectivas, reforça certezas.

Pesquisadores alertam: esse tipo de interação pode impactar habilidades sociais e profissionais.

A ausência de discordância, ainda que sutil, pode reduzir a disposição para ouvir críticas, rever ideias e construir decisões mais sólidas.

É possível configurar a IA para questionar suas suposições, pedir que destaque pontos fracos do seu argumento ou até adotar uma postura mais analítica.

Também vale lembrar: em momentos de dúvida, buscar perspectivas humanas continua essencial, como aponta o Dr. Rian Kabir, que atuou no Comitê de Tecnologia da Informação em Saúde Mental da Associação Americana de Psiquiatria.

"Eles mostram perspectivas às quais você, por natureza, está fechado. O feedback é como corrigimos as coisas no mundo."

À medida que a inteligência artificial se integra à rotina profissional, usá-la de forma crítica é mais do que um diferencial, é uma nova forma de se qualificar. Afinal, crescer na carreira depende não só de boas ideias, mas da capacidade de colocá-las à prova.

