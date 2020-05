Profissão do futuro: Programa oferece bolsas para curso de e-commerce

Quer começar uma carreira no mundo digital? A VTEX, em parceria com a iniciativa STOA, lançou um programa de bolsas para formação no varejo digital, o “Women in Digital”.

É um programa de aceleração de carreira que dura seis semanas, com treinamento técnico em todas as etapas do processo de compra digital, mentoria, oportunidades de networking e certificação para analista de e-commerce júnior.

A carreira de especialista de e-commerce aparece como uma das 96 profissões do futuro do trabalho em relatório do Fórum Econômico Mundial.

A oportunidade é para mulheres universitárias de qualquer região do Brasil. É necessário que as candidatas tenham mais de 18 anos e acesso à internet.

Serão 30 bolsas de estudo financiadas pela VTEX. As inscrições vão até o dia 13 de junho pelo site: www.womenindigital.academy.

O objetivo da iniciativa é aumentar a representatividade feminina na área digital, aproveitando a alta demanda por profissionais no varejo online causada pela pandemia do coronavírus.

A seleção será online e terá duas etapas eliminatórias, com testes, envio de vídeos e aplicação de cases.

Confira mais informações no site do programa.