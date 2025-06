‘Procuramos gente boa’: como a Stone já contratou 200 jovens nessas conferências

Com presença frequente nos eventos do Na Prática, a Stone já contratou mais de 200 talentos por meio das conferências promovidas pela organização.

Na última edição da Conferência Mercado Financeiro, um dos representantes da companhia destacou a importância de iniciativas que aproximam jovens do mercado e compartilhou conselhos valiosos para quem está começando a carreira.

“A gente vem aqui procurar gente boa”

A Stone é presença constante nas conferências do Na Prática — e isso tem um motivo claro: a empresa aposta no encontro com jovens engajados e preparados para transformar o mercado.

“É uma alegria estar aqui. A conferência é um espaço onde encontramos gente boa, que está mandando brasa”, afirmou o recrutador da Stone.

"É importante manter essa conversa viva e apresentar oportunidades para quem está começando"

Desde 2015, mais de 200 pessoas foram contratadas pela empresa a partir dos eventos promovidos pelo Na Prática.

Formação e adaptabilidade: o que a Stone procura

Segundo o recrutador, a parceria com o Na Prática tem sido fundamental para identificar talentos preparados não apenas tecnicamente, mas também em habilidades comportamentais.

"A adaptabilidade é uma das capacidades mais importantes para o jovem hoje"

“Com as mudanças de mercado, a chegada da inteligência artificial e a transformação das funções, é fundamental saber lidar com frustrações e novas formas de trabalhar.”

Ele reforça ainda a importância de aliar o autoconhecimento à flexibilidade.

“Quem se conhece e desenvolve resiliência tem mais clareza para tomar decisões e seguir seus caminhos com propósito.”

Oportunidade e impacto para o futuro

Mais do que buscar talentos, a presença da Stone nas conferências também tem como objetivo contribuir com a formação de futuros líderes.

“A gente vem aqui capacitar, contar a nossa história, mostrar o que a gente faz e encontrar pessoas que queiram fazer parte disso.”

Para quem ainda está dando os primeiros passos, o conselho é direto: “Esteja aberto para mudar. Desenvolva essa força interna para encarar os desafios que o mercado coloca. Isso vai te ajudar a construir sua trajetória com mais tranquilidade e direção.”

E o convite já está feito: “A gente vai estar aqui na próxima conferência. Vem com a gente.”

