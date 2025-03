Privatizada, Sabesp quer contratar 1.000 funcionários em 2025 — e busca quem entenda de IA

Com a recente privatização, a Sabesp, empresa de saneamento básico de São Paulo, adotará a partir deste ano o regime CLT para contratação de funcionários, substituindo os antigos concursos públicos. Essa é apenas uma das transformações no setor de Recursos Humanos da companhia. Outra mudança que faz parte do novo ciclo é a expansão da operação que prevê, em 2025, a abertura de 1.000 vagas em diversas cidades do estado, segundo Josué Bressane, novo diretor de Gente & Gestão da Sabesp.

“Desde 2018, a empresa não realizava concursos e só podia contratar dessa forma. Isso gerou uma defasagem de capital humano. Agora, com a privatização, temos autonomia para fazer o que precisa ser feito da melhor forma para a população e para o negócio", diz o executivo.

O novo momento da Sabesp trouxe junto uma reestruturação no RH, com Bressane liderando o setor desde outubro de 2024. O maior desafio, segundo ele, é construir uma nova cultura que faça a companhia mudar de patamar no mercado brasileiro - e global.

“Temos uma ambição grande: somos a terceira maior empresa de saneamento do mundo e queremos ser a primeira, e isso só será possível com profissionais dispostos a crescer com a empresa”, afirma o executivo.

Vem aí aprendizes, estagiários e trainees

O processo de seleção envolve reposição de quadro, novos programas e expansão da operação. “Essas 1.000 vagas não serão preenchidas de uma vez, mas ao longo de 2025”, conta Bressane.

Um dos destaques deste ano é o programa de jovens aprendizes, que contratará quase 400 jovens em parceria com o Senai. “O programa começa na próxima segunda-feira, 17, e envolve inclusão social. Estamos contratando jovens da escola pública e em situação de vulnerabilidade, como aqueles que vivem em abrigos”, afirma.

Além disso, a empresa retomou a contratação de estagiários, algo que, segundo o executivo, não acontecia há anos na Sabesp. “Vamos abrir um programa forte em todo o estado de São Paulo, e a previsão é aproveitar 100% dos estagiários no futuro, se possível”, afirma o executivo que informou que abrirá as vagas ainda neste semestre.

Outra iniciativa do RH da Sabesp é o programa de trainees, previsto para o segundo semestre de 2025, com objetivo de formar novos líderes e preparar a Sabesp para o futuro.

“O objetivo dos programas de aprendiz, estágio e trainee é formar novos talentos e preparar a Sabesp para ser uma empresa do futuro”, afirma.

A valorização dos talentos internos

A empresa também aposta na valorização dos funcionários atuais. “Abrimos quase 300 vagas internamente e tivemos mais de 2.000 candidatos. Antes de buscar profissionais no mercado, tentamos promover quem já está aqui”, afirma o diretor.

“Temos oportunidades em diversas áreas, como engenharia, comunicação, TI e operações.”

Essa oportunidade de mudança e crescimento profissional responde a um desejo antigo dos funcionários, afirma Bressane. “A cultura da Sabesp tem um orgulho de pertencimento muito forte. As pessoas amam trabalhar aqui, mas estavam estagnadas por falta de oportunidades de crescimento. Agora, estamos mudando isso”.

Carreira e benefícios na nova Sabesp

Com o novo plano de expansão, a Sabesp quer se tornar mais competitiva no mercado de trabalho. “Nosso maior desafio é a transformação cultural. O recrutamento é só uma parte disso. Também estamos investindo em treinamento, desenvolvimento de carreira, sucessão e novos modelos de remuneração variável”, afirma Bressane.

A empresa busca profissionais qualificados, especialmente em áreas de tecnologia e engenharia. “Somos uma empresa de engenheiros. Mas também estamos expandindo áreas como tecnologia e inteligência artificial. Recentemente, viajamos para a França, Espanha e Londres para entender tendências globais e trazer inovação para o Brasil”, conta o executivo.

Os benefícios oferecidos pela Sabesp incluem plano de previdência privada, assistência médica e participação nos resultados, além de um plano de carreira estruturado. “Estamos construindo uma empresa moderna, inovadora e com um propósito muito forte. Hoje, estamos em São Paulo, mas temos um horizonte de crescimento muito maior”, afirma.

Mudanças estruturais e agilidade na gestão

A nova fase da Sabesp trouxe mudanças significativas em sua estrutura organizacional, tornando a empresa mais ágil e eficiente. “Criamos um novo modelo de gestão, combinando profissionais que já estavam na companhia com novos talentos vindos do mercado”, afirma Josué Bressane, diretor de Gente & Gestão.

Essa reestruturação já impacta diretamente a execução de projetos. “Antes, uma licitação levava um ano para ser concluída; agora, conseguimos realizá-la em apenas dois meses. Obras que antes demoravam três anos para sair do papel estão começando em três meses”, exemplifica o diretor que reforça que a mesma lógica de agilidade será aplicada aos processos de Recursos Humanos, incluindo contratações e desenvolvimento de talentos.

“Estamos estruturando um novo modelo de seleção, baseado em inteligência artificial, para tornar as contratações mais rápidas, eliminar vieses e ampliar a diversidade na empresa”, diz Bressane.

Embora ainda não tenha metas específicas de diversidade, a empresa considera essa pauta essencial. “A diversidade faz parte da nossa estratégia, e já temos isso como um princípio na seleção de candidatos”, afirma Bressane.

Como se candidatar às vagas na Sabesp

Os interessados em fazer parte da Sabesp devem cadastrar seus currículos no site oficial da empresa, na aba de carreiras. “Estamos construindo um banco de talentos para preencher as vagas à medida que forem abertas. Como não realizávamos contratações antes, precisamos criar esse banco de dados do zero”, afirma Bressane.

A Sabesp, segundo Bressane, aposta que seu propósito atrairá os melhores talentos. Ele mesmo, aos 60 anos, não imaginava aceitar um projeto tão desafiador nesta fase da vida.

“O jovem de hoje busca mais do que um emprego, ele quer um propósito. E não há propósito mais nobre do que garantir acesso à água e saneamento para milhões de pessoas. Estamos construindo algo grande, e queremos pessoas que queiram crescer com a gente”, diz Bressane.

Sobre a nova fase da Sabesp

Com a privatização em 2024, a Sabesp entrou em uma nova fase, com o desafio de ampliar sua eficiência e alcançar a universalização do saneamento até 2029 (garantindo que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto).

Com a operação, o governo de São Paulo deixou de ser o controlador da empresa, se tornando acionista minoritário, enquanto a Equatorial Energia assumiu o papel de acionista de referência – fora os papéis vendidos para pessoas físicas e jurídicas.

Sob nova gestão, Bressane afirma que a companhia projeta um investimento de R$ 15 bilhões somente em 2025 e mais de R$ 60 bilhões até 2029 – o volume de recursos será para impulsionar obras e melhorias na infraestrutura de abastecimento de água e tratamento de esgoto no estado, especialmente em comunidades informais, áreas rurais e municípios menores.