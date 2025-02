Obramax abre inscrições para o Programa de Trainee 2025 com salário de R$ 5 mil e benefícios

A Obramax, maior rede de atacarejo de materiais de construção do Brasil, está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee 2025, destinado a jovens recém-formados que desejam iniciar a carreira no setor. Com o slogan #BoraConstruirSeuFuturo, o programa busca identificar e desenvolver futuros líderes.

A Obramax deu início ao projeto em 2021 e, ao longo dos anos, expandiu o programa, contratando cerca de 100 novos funcionários. Muitos desses profissionais cresceram dentro da empresa, assumindo cargos de liderança, enquanto os mais novos continuam em fase de desenvolvimento, afirma o diretor de Recursos Humanos da Obramax, Carlos Eduardo Araújo.

“Nosso propósito é fazer a diferença na vida dos brasileiros, e isso também significa oferecer um futuro melhor para nossos colaboradores. Temos um ambiente inovador e diverso, com excelentes oportunidades para quem está iniciando a carreira. Com o Programa de Trainee 2025, buscamos pessoas alinhadas a essa visão, que desejam crescer com a Obramax”, afirma o executivo.

Quais são os requisitos?

O programa visa formar potenciais talentos que poderão ser os próximos líderes da Obramax, e entre os requisitos a companhia irá selecionar:

Graduados entre janeiro de 2019 e julho de 2024,

Profissionais preferencialmente formados em engenharia, administração, economia, marketing ou áreas correlatas.

É necessário ter CNH categoria B válida e atualizada,

Disponibilidade para mudanças,

ATT: Embora a experiência profissional não seja obrigatória, será considerada como um diferencial. Além disso, os interessados devem demonstrar afinidade com o setor e vontade de construir uma carreira sólida na Obramax.

Neste semestre, o foco será no desenvolvimento de trainees comerciais, com atuação direta nos pontos de venda, imersos nas operações que movem o negócio da empresa. Além de aprenderem sobre os produtos, os trainees aprendem a manter o cliente no centro de todas as decisões, garantindo que o foco permaneça em proporcionar a melhor experiência e atender às necessidades dos consumidores.

Quais são os benefícios?

O salário inicial é de R$5.000,00, com um pacote completo de benefícios, incluindo convênio médico e odontológico, vale-transporte, Wellhub, restaurante no local, cesta básica e de Natal, e seguro de vida.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas até 16 de março de 2025 e podem ser realizadas através do site traineeobramax.com.br.

Após essa etapa de inscrição, o processo seletivo inclui, triagem, testes de raciocínio lógico e inglês, entrevistas, dinâmicas em grupo, teste comportamental, apresentação de case para a liderança da empresa e conversas com o CEO, Michael Reins.