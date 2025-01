Como estimular embaixadores de IA na sua empresa? A TIM Brasil encontrou um jeito

Com a aceleração das transformações tecnológicas e culturais no ambiente corporativo, as prioridades dos profissionais brasileiros para 2025 estão se moldando em torno de temas que combinam avanços tecnológicos e bem-estar humano. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Catho, plataforma de empregos, a inteligência artificial (IA) e a saúde mental surgem como áreas de destaque no mercado de trabalho, refletindo a busca por soluções que promovam produtividade, inclusão e equilíbrio emocional. Os dados mostram que 66% dos profissionais já utilizam ou pretendem utilizar ferramentas de IA em suas rotinas de trabalho.

Frente a este cenário, a TIM Brasil está promovendo uma verdadeira revolução em sua estrutura organizacional por meio de iniciativas pioneiras em capacitação em novas tecnologias e bem-estar. Em apenas seis meses, a empresa capacitou mais de 5 mil funcionários em sua academia de inteligência artificial (IA), que combina formação técnica e comportamental, integrando avanços tecnológicos à cultura corporativa.

Os treinamentos foram segmentados para diferentes públicos, abrangendo níveis operacionais, lideranças e áreas técnicas. "Guiar a evolução da inteligência artificial dentro da empresa pressupõe preparar as pessoas para entender o que é a IA e como ela transforma a rotina de trabalho", conta Maria Antonietta Russo, vice-presidente de pessoas, cultura e organização da TIM Brasil

O jeito brasileiro de promover IA: criando embaixadores internos

Em 2023, a TIM Brasil também criou o programa de Embaixadores da IA, composto por funcionários selecionados para identificar novos casos de uso e disseminar as boas práticas aprendidas na academia interna de IA.

Entre os avanços previstos para 2025 está o lançamento de módulos específicos para liderança, visando preparar gestores para integrar IA em estratégias de trabalho e liderar equipes em um ambiente cada vez mais digital. “A liderança precisa ser o motor da transformação, ajudando suas equipes a abraçarem a mudança”, afirma.

Hackathons e inovação prática

Outra iniciativa de destaque são os hackathons, realizados para resolver problemas reais em curto prazo. Maria Antonietta conta que este modelo tem sido um sucesso na TIM Brasil, sendo aplicado em áreas como marketing, e agora se expande para outras divisões da empresa. “Queremos engajar os funcionários, estimulando a todos a identificar onde a IA pode melhorar sua eficiência e produtividade”.

Bem-estar e diversidade como pilares estratégicos

A pesquisa da Catho traz outro dado de destaque: 28,7% dos profissionais colocam a saúde mental como prioridade no ambiente de trabalho, reforçando a busca por condições que promovam equilíbrio e bem-estar.

A companhia italiana também está promovendo ações nesta frente de bem-estar e diversidade. Entre as iniciativas, destaca-se o suporte às mulheres em menopausa, um tema ainda tabu no mundo corporativo.

“A maior parte das mulheres nesta fase está em posições de destaque em suas carreiras. Oferecemos apoio emocional e psicológico para que possam superar desafios e continuar crescendo profissionalmente”, afirma.

Outros programas incluem o bem-estar financeiro, que oferece mentoria e acompanhamento para funcionários enfrentando dificuldades nessa área, além de suporte integral a funcionárias durante a maternidade, desde a gravidez até o retorno ao trabalho.

Em 2024, a companhia bateu as metas de ter 35% da liderança formada por mulheres (hoje o indicador está em 37%) e de chegar a 40% do quadro de funcionários formado por pessoas negras até 2025 (a taxa está em 41,6%). “Já alcançamos 21% de pessoas negras em cargos de liderança em nossa organização, e nosso objetivo é continuar promovendo a inclusão e chegar a 25% no final deste ano”, diz Russo.

Modelo de trabalho híbrido: um equilíbrio em evolução

Depois da pandemia, a TIM Brasil tem adotado um modelo de trabalho híbrido, com dois a três dias presenciais por semana, dependendo das necessidades de cada área. Maria Antonieta enfatiza que a flexibilidade é essencial, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o trânsito e a segurança são fatores relevantes. “Acredito que o futuro ideal é um modelo baseado na maturidade organizacional, em que cada funcionário tenha autonomia para escolher estar no escritório ou em casa, de acordo com suas necessidades e responsabilidades”, afirma.

Para 2025, o maior desafio do RH da TIM Brasil é equilibrar a transformação organizacional com o engajamento dos funcionários.

“Ninguém gosta de mudanças impostas. O segredo é inspirar as pessoas a desejarem essa evolução, criando um ambiente onde elas queiram ser agentes da transformação”, afirma.